Teknoloji her ne kadar hayatımızı büyük oranda kolaylaştırsa da bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Günlük hayatta kullandığımız pek çok ürün, üretim süreçleriyle doğaya zarar veriyor. Bu nedenle pek çok büyük şirket, daha sürdürülebilir bir üretim ve temiz bir gelecek için kolları sıvamış durumda. Bunlardan biri olan Hyundai ise sürdürülebilirliğin önemini hem üretimde hem de sanat eserleriyle vurguluyor. İşte detaylar!

Hyundai ve Deniz Sağdıç, Sanatla Sürdürülebilirliği Birleştirdi

Hyundai otomobil üretimindeki başarısı kadar sürdürülebilirliğe verdiği önemle de dikkatleri üzerine çekiyor. Halihazırda IONIQ 5 gibi popüler modellerinin iç mekanlarında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak sürdürülebilirliğe katkı sağlayan şirket, şimdi de buna vurgu yapan bir sana projesiyle karşımıza çıktı.

Şirketin İzmir'de yer alan fabrikasındaki atık kabloları Deniz Sağdıç ile bir sanat projesine dönüştürmek isteyen şirket, “Sanatın Sürdürülebilirliği: IONIQ 5” isimli eserin ortaya çıkmasını sağladı. 350x200 cm boyutundaki eser için yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahio atık kablolar kullanıldı.

Her türlü kullanılmış malzemeyi ve geri dönüştürülebilecek parçayı ileri dönüşüm prensibiyle, sanat dünyasında özel bir eser olarak yeniden yorumlayan Deniz Sağdıç, farklı tekniği ve hayal dünyasıyla dikkat çekmeyi başardı.Eserle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Yurt içi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, şu açıklamayı yaptı:

Sanat ve sürdürülebilirliği bir araya getirdiğimiz bu projemizde, çevreye karşı sorumluluklarımızı farkındalık yaratacak bir şekilde vurgulamak istedik. Bu amaç doğrultusunda, Deniz Sağdıç’ın yaratıcılığını IONIQ 5 modelimizin sürdürülebilirliğe olan katkısıyla birleştirdik. Hyundai markası olarak, bu eserle birlikte çevre bilincini topluma da aşılamak istiyoruz. Doğru Gelecek İçin Doğru Hamle felsefemizle hareket ederek, yeşil bir gelecek için yarınlara umutla bakıyoruz

Sanatçı Deniz Sağdıç ise yaptığı eserle ilgili olarak duygularını şu şekilde ifade etti. S

anatın gücünü kullanarak çevre sorunlarına dikkat çekmek ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmak, sanatımın ana unsurlarından biridir. Bu bağlamda Hyundai ile bu projede iş birliği yapmak, hem sanatın hem de teknolojinin çevre üzerindeki etkilerini olumlu yönde vurgulama fırsatı sundu.

Hyundai’deki sürdürülebilirliğin bir yansıması: IONIQ 5

Satışa çıktığı ilk günden bu yana 100’ün üzerinde ödül alan tamamen elektrikli IONIQ 5, geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturulan iç mekanıyla ile sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. IONIQ 5’in kokpiti, düğmeleri, direksiyon ve kapı paneli, yüzeylerinde kolza bitkisinin çiçekleri ve mısır gibi bitkilerden elde edilen yağlardan üretilen biyo-boya kullanıyor.

Koltuk, tavan döşemesi ve halılar ise şeker kamışı ve mısırdan elde edilen biyolojik bileşenler içerirken IONIQ 5’in iç tasarımındaki deri kaplamalarının boyası da keten tohumu yağından elde ediliyor. Bu malzemelere ek olarak; koltuklarda ve kapı döşemelerinde de geri dönüştürülmüş PET şişelerden döşemelik kumaş iplikler elde ediliyor.