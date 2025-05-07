Hyundai'dan Tasarımına Aşık Olacağınız yeni Crossover: Elexio

Hyundai, Çin pazarına özel geliştirdiği tamamen elektrikli yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, yerel ortağı BAIC Motor ile kurduğu Beijing Hyundai markası altında "Elexio" adını verdiği yeni crossover modelini tanıttı. Bu model, markanın elektrikli IONIQ serisinden farklı olarak özel bir isimle piyasaya sürülecek.

İlk etapta Çin'de satışa sunulacağı bildirilen yeni Elexio'nun ülkemizde ve diğer bölgelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hakkında şimdilik net bir bilgi yok.

Modern Tasarım, Güçlü Elektrik Performansı: Hyundai Elexio

Elexio, ilk bakışta modern ve cesur tasarımıyla pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Hyundai’nin açıklamasına göre araç, beş yıllık kapsamlı bir geliştirme sürecinin ürünü. Özellikle DS modellerinde görmeye alışık olduğumuz kare biçimli LED farlar ve hem önde hem arkada uzanan ışık şeritleriyle şık bir görünüme sahip olan otomobil, oldukça aerodinamik bir tasarıma sahip.

Teknik tarafta Hyundai, Elexio'yu markanın Kia ve Genesis modellerinde de kullandığı E-GMP platformu üzerinde geliştirmiş. Henüz batarya kapasitesi gibi detaylar paylaşılmamış olsa da, aracın Çin’in CLTC test standartlarına göre 700 kilometreye kadar menzil sunabileceği ifade ediliyor.

Hyundai, şu an için aracın iç tasarımı ya da motor gücüyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Elexio'nun tüm teknik detayları ve fiyat bilgisinin ilerleyen aylarda düzenlenecek resmi lansman sırasında açıklanacağı bildiriliyor. Dış tasarımıyla şimdiden ilgi çeken bu modelin global pazarda da büyük ilgi görebileceği tahmin ediliyor.

Peki siz yeni Hyundai Elexio hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...