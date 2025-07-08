BYD ile Ortak Üretiliyor! Hyundai Elexio Teknik Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı!

BYD ile ortak üretim hattına sahip olan Hyundai Elexio, duyurulduğu ilk günden beri pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Beijing Hyundai için oldukça özel bir otomobil olan Elexio, tamamen elektrikli bir SUV modeli. Aracın iç detaylarına ilişkin görseller ise bugün ortaya çıktı. İşte Hyundai Elexio teknik özellikleri ve tasarımı...

Hyundai Elexio Teknik Özellikleri ve Tasarımı!

Dışarıdan bakıldığında oldukça sade ve sıradan bir otomobil olarak göze çarpan Elexio aslında gösterdiklerinden çok daha fazlasını tüketicilere sunuyor. Tamamen elektrikli bir SUV olan otomobil gücünü BYD'den alıyor. BYD markası tarafından tedarik edilen güç aktarma organlarını kullanan Elexio tam anlamıyla melez bir otomobil diyebiliriz.

Yeni Elexio önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere 2 farklı güç aktarım sistemi ile piyasaya sürülecek. FWD yani önden çeker modeli tek bir motora sahip olacaka. 160 kW'lık bir motorla donatılan otomobilin 4 tekerlekten çekişli versiyonunu almak isterseniz arka tekerleğe 73 kW bir motor daha ekleniyor ve aracın gücü 233 kW'a ulaşıyor. Her iki versiyonunda azami hızının 185 km/h olarak sınırlandırıldığı bildirildi.

Araçta yine BYD'den tedarik edilen lityum-demir-fosfat yani LFP pil kullanılacak. Bu pil sayesinde CLTC ölçümlerine göre menzilin toplamda 700 kilometre civarlarına ulaşması bekleniyor. Bu da özellikle ortalama 300 ile 500 kilometre arasında değişen menzil değerleriyle kıyaslandığında oldukça başarılı bir değer olarak nitelendiriliyor.

Aracın iç detaylarına geldiğimizdeyse bizleri 4K çözünürlüğe sahip 2 adet 27 inç boyutunda ekran karşılıyor. Ayrıca aracın direksiyonu üzerinde yer alan kulakçıklar sayesinde sürücüler rejeneratif frenleme seviyesini ayarlayabiliyor. Bu bir yandan da geçmişteki F1 vites özelliğine sahip içten yanmalı otomobillere de bir atıf.

Araçta yolcular için 4 farklı şarj soketi yer alırken iç mekanda 20'den fazla saklama gözünün de yer aldığını bildirelim. Bu oldukça başarılı bir sayı zira geniş aileler için tasarlanan böylesine büyük bir otomobilde saklama gözü sayısı büyük önem arzediyor.

Hyundai Elexio Teknik Özellikleri!

Özellik Değer / Açıklama Araç Tipi Tamamen elektrikli SUV Platform E-GMP (Elektrikli Küresel Modüler Platform) Pazar Çin (Beijing Hyundai – BYD iş birliği) Güç Aktarma Sistemi BYD üretimi / FinDreams tedarikli Motor Seçenekleri FWD: 160 kW (tek motor) AWD: 160 kW + 73 kW = 233 kW (312 hp) Çekiş Türü FWD (Önden Çekişli) ve AWD (Dört Tekerlekten Çekiş) Maksimum Hız 185 km/s Batarya Türü LFP (Lityum-Demir-Fosfat), FinDreams tarafından sağlanıyor Menzil (CLTC) Maksimum 700 km Şarj Özellikleri Çift kablosuz telefon şarj ünitesi (sürücü ve ön yolcu için) Rejeneratif Frenleme 4 kademeli, direksiyon kulakçıklarıyla kontrol edilebilir, tek pedal modu dâhil İç Mekân Teknolojisi 27 inçlik 4K çift ekranlı dijital gösterge paneli Saklama Alanları Toplam 29 farklı saklama gözü Tanıtım Tarihi Nisan 2025 – Şanghay Otomobil Fuarı 8 Mayıs 2025 – Global Lansman Satış Başlangıcı 2025 3. Çeyrek (Çin)

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