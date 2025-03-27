Türkiye'nin En Ucuz Sıfır Otomobili 1 Milyon TL Sınırını Aştı

Ülkemizde birçok aracın üretimini gerçekleştiren Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Türkiye pazarında rakiplerine göre daha ekonomik fiyat politikasıyla biliniyor. Markanın bu yaklaşımının en belirgin örneklerini i10 ve i20 modellerinde görmek mümkün.

Ancak geldiğimiz noktada bu modellerin fiyatı da artık 7 haneli rakamlara ulaşmış durumda. Özellikle Türkiye'de satışa çıktığı ilk günlerde "en ekonomik sıfır araç" unvanını taşıyan Hyundai i10'un fiyat etiketi, son zamla birlikte 1 milyon 60 bin TL sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı.

Hyundai i10'un En DÜşük Fiyatı 1 Milyon 60 Bin TL Oldu

Güney Koreli otomotiv devinin ülkemizde satışa sunduğu en uygun fiyatlı otomobil olarak öne çıkan Hyundai i10, güncellenen yeni fiyat listesiyle beraber 1 milyon TL sınırını aştı. Aracın 1.2 MPI 79 PS Jump manuel olarak adlandırılan en uygun versiyonunun fiyatı an itibariyle 1 milyon 60 bin TL olarak listeleniyor. Otomobilin otomatik vitesli versiyonu ise artık 1 milyon 108 bin TL'den alıcı bulacak.

Uygun fiyatlı otomobilin çift renkli versiyonu ise en pahalı model olarak öne çıkıyor. Aracın fiyatı 1 milyon 224 bin TL. Sözünü ettiğimiz tüm araçların yalnızca 2025 versiyonu şu anda Hyundai tarafından listeleniyor. Öte yandan Hyundai i10'un ardından ülkemizde 1 milyon TL altında bir fiyatla satın alınabilen herhangi bir otomobil kalmadı. Tabii 500 bin TL'lik Citroen Ami'yi bu listenin dışında tutarsak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...