Hyundai i10 Modelinin Makyajlı Versiyonunu Türkiye’de Satışa Sundu

Hyundai’ın, üst segment araçları arasında yer alan i10 modelinin makyajlı versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarım ve renk detaylarıyla ilgi çeken i10, modern teknoloji dokunuşları ve sürücü dostu uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Yeni i10 modelinde, gelen güncellemeyle birlikte ufak tefek değişiklikler yaşandı. İlk olarak göze çarpan alçak tavan aracın sportif bir görünüme kavuşmasını sağladı. Bulut Gri Sedefli ve Meta Mavi Sedefli adında iki yeni renge sahip model dikkatleri şimdiden üstüne çekmeye başladı.

Hyundai i10 Yeniden Tasarlandı

Aracın arka kısmına mat gri renginde 2D logosu ekleyen Hyundai, otomobilin ön kısmında yer alan farları da yeniledi. Araç içi uygulamalarda son dönem teknolojilerine yer veren şirket, kullanıcı merkezli gelişmeleri i10 içinde uygulamaya devam ediyor. Hyundai i10, 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto özellikleriyle üst segmentteki otomobiller ile yarışıyor.

Yenilen i10, özgün iç dizaynı sayesinde A segmentinde farklı bir yere sahip modelin geniş bagaj paneli, tek elle arka koltuk katlama ve geri görüş kamerası da bulunuyor. Araç Türkiye’de Style, Elite ve Jump olmak üzere 3 farklı yazılım tercihleriyle satılıyor.