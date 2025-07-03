Hyundai i20 N Efsanesi Geri Dönüyor! Markadan önemli Açıklama!

Son dönemlerde otomotiv sektöründe büyük bir atak yapan Hyundai, N serisi otomobilleriyle büyük ses getirmişti. Bu noktada önemli çalışmalar yapan marka özellikle hot-hatchback dediğimiz hızlı ve küçük otomobiller noktasında i20 N efsanesini piyasaya sürmüştü ve kısa bir süre sonra da üretimi durdurmuştu. N serisi ile ilgili yapılan son açıklamalar sektörde büyük yankı uyandırdı. İşte Hyundai i20 N üretimi başlayacak mı sorusunun cevabı ve N Serisi otomobillerle ilgili yapılan açıklamalar...

Hyundai i20 N Üretimi Tekrar Başlayacak Mı? Markadan Önemli N Serisi Açıklaması!

Hyundai, N Serisi otomobilleriyle biz de spor otomobil yapabiliriz cümlesinin hakkını verdi diyebiliriz. Bu noktada piyasaya sürülen i20 N ve i30 N modelleriyle resmen bir ikon oluşturdular. 90'lı yıllardaki Peugeot GTi efsanesinin günümüze uyarlanmış hali diyebileceğimiz N serisi otomobiller sundukları özelliklere göre uygun fiyatlı oluşları ve sürüş zevkleriyle her gencin hayallerini süslüyor.

Bu noktada Avrupa'daki katı kurallar sebebiyle üretimleri sonlanan i20 ve i30 N modellerinin ardından Hyundai elektrikli modeller ile yoluna devam etti. Belki bahsi geçen otomobiller kadar efsane olamadılar ancak tüketiciler elektrikli N modellerini de sevdi. Ancak gerçek otomobil tutkunlarının pek çoğu motor sesi arayışlarına devam ettiler ve sunulan yapay seslerden pek hoşnut olmadılar.

Bu noktada Hyundai'ye pek çok kez konuyla ilgili olarak mailler ve talepler iletildi. Gelen bilgilere göreyse marka bu konudaki talepleri dikkate alıyor. Zira Hyundai N markası Global Pazarlama Stratejisi Takımı'nın yöneticilerinden Joon Park konuyla ilgili olarak Autocar ekibine özel bir röportaj yaptı. Bu röportajda Hyundai N serisinin sadece elektrikli olacağına dair algılar olduğu ve bunun yanlış olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

Devamında ise markanın içten yanmalı otomobilleri de piyasaya süreceğini bildirdi. Bu da akıllara Hyundai i20 N modelinin üretimine devam edilecek mı sorusunu getirdi. Kesin olarak bu yönde olumlu veya olumsuz bir açıklama yok. Ancak i20 N modelinin geri dönmesini beklemek biraz hayalperestlik olabilir. Ancak markanın ilerleyen süreçlerde yeni bir hot-hatch modelini piyasaya sürmesinin de beklendiğini belirtelim.

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