Porsche Sevilen Otomobil Serisini Yeniledi: Fiyatlarını Görünce Bayılabilirsiniz!

Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Porsche, kısa bir süre önce sevilen köklü otomobil serisi Porsche 911'i üç farklı modelle yeniledi. Ünlü marka, 911 Carrera 4S Coupé, Carrera 4S Cabriolet ve Targa 4S isimli yeni modellerini tanıttı.

Yeni araçlar, dört çekerli sistemleri, şık ve göz alıcı tasarımları ve güçlü performanslarıyla şimdiden dikkat çekmeyi başarırken, yüksek fiyat etiketleriyle pek çok kişinin hayallerini suya düşürdüler. Gelin şimdi yeni Porsche 911 4S serisinin detaylarına heo birlikte göz atalım.

2026 Porsche 911 4S Serisi Özellikleri

Porsche'nin kısa bir süre önce tanıttığı yeni 911 modellerinin her biri, 473 beygir güç ve 530 Nm tork üreten 3.0 litrelik çift turbolu motorlara sahip. Bunun yanı sıra 8 ileri vitesli ve çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle birlikte gelen yeni araçlar, standart 911 modellerine kıyasla daha büyük fren sistemleri ve sportif egzozları da bünyesinde barındırıyor.

Yeni otomobillerin iç mekanlarında radikal değişikliklere gidilmediği görülüyor. 2026 model Porsche 911'in iç tasarımı, yeni 4S modellerinde de korunmuş durumda. Tam dijital gösterge ekranı ve orta konsolda yer alan bilgi-eğlence ekranı araçlarda standart olarak sunulurken, sportif direksiyon ise opsiyonel olarak tercih edilebilecek.

Porsche yeni serisinden Carrera 4S modelinin başlangıç fiyatını 156 bin dolar olarak açıkladı. Otomobilin üstü açık versiyonu Carrera 4S Cabriolet'in başlangıç fiyatı ise 170 bin dolar olarak belirlendi. Son olarak Targa 4S'in başlangıç etiketinin ise 171 bin dolar olduğunu belirtelim. Marka, bu fiyatların kısa süreliğine geçerli olduğunu ilerleyen süreçte araçların etiketinde değişiklikler yapılabileceğin bildiriyor.

Peki siz yeni Porsche 911 4S modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...