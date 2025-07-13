2025 Hyundai i20 N Hibritle Geri Dönüyor mu? İlk Sinyaller Geldi!

Hyundai Avrupa pazarında büyük ses getiren i20 N modelini yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor olabilir. Yeni gelen sinyaller bu kez hibrit motorla desteklenen 2025 i20 N’in geri dönüşüne işaret ediyor. Peki bu gerçekten mümkün mü? İşte Hyundai'nin 2 büyük yöneticisinden gelen açıklamalar ve detayları...

Hibrit Versiyon İle Geliyor! 2025 Hyundai i20 N Yolda!

Hyundai i20 N 1.6 litrelik turbo motoru, manuel şanzımanla sunduğu saf sürüş deneyimi ve agresif tasarımıyla adeta bir “uygun fiyatlı cep roketi”ydi. Ancak Avrupa’daki sıkı emisyon kuralları nedeniyle model 2024 itibarıyla kıtadaki showroom’lara veda etmişti. Fakat otomobil tutkunları için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Zira Hyundai N departman başkanı Joon Park Car Magazine’e verdiği röportajda “i20 N’in üretiminin durması benim için bir felaketti” diyerek bu modelin onun için taşıdığı değeri açıkça ortaya koydu. Bu açıklamalar i20 N’in hibrit motorlu yeni bir versiyonla yeniden doğabileceği yönündeki beklentileri körükledi.

Açıklamasının devamında elektrikli araçlara mesafeli olduğunu açıkça dile getiren Joon Park buna rağmen hibrit sistemlerin bir çıkış noktası olabileceğini söyledi: “Elektrikli araçlara tutkum yok, ama hibrit destekli hot-hatch’ler gerçek olabilir.”

Hyundai’nin WRC’de yarışan i20 N Rally1 modeli hâlihazırda hibrit güç ünitesiyle sahnede. Bu da markanın hibrit teknolojisini performans odaklı araçlara başarıyla entegre ettiğini gösteriyor. 2025 yılında aynı hibrit sistemin sivil versiyona da uyarlanabileceği konuşuluyor. Yeni nesil i20 N’de 1.6 litrelik turbo motorun emisyon dostu bir hibrit üniteyle desteklenmesi muhtemel görünüyor.

Bu hem performanstan ödün vermeden çevreci normlara uymayı hem de i20 N ruhunun devamını mümkün kılabilir. Dünyanın bir diğer tarafında daha doğrusu emisyon kurallarının katı olmadığı başka bir yerde Hyundai, i20 N’in 2025 model yılı için makyajlı versiyonunu Avustralya pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bu güncellemenin olası Avrupa dönüşü için temel oluşturabileceği düşünülüyor. Yeni 2025 i20 N’de öne çıkan detayları ise şöyle:

Güncellenmiş ön ızgara tasarımı

Siyah Hyundai logoları

Yeni jant deseni

İç mekânda LED ambiyans ışıkları

OTA destekli Bluelink multimedya sistemi

Her ne kadar teknik verilerde değişiklik olmasa da tasarımsal ve teknolojik güncellemeler dikkat çekiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...