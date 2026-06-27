En Ucuz Elektrikli Modele Lüks Donanım Seçeneği Geliyor!

Hyundai, ülkemizde de büyük ilgi gören elektrikli SUV modeli Inster için ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Marka, model ailesinin yeni amiral gemisi olacak Inster Lounge versiyonunu gün yüzüne çıkardı. Yeni donanım seviyesi, elektrikli otomobilin küçük boyutlarını korurken daha lüks bir iç mekân ve zengin donanım listesi ile birlikte geliyor.

Hyundai Inster Lounge Hangi Özellikler Sunuyor?

Ülkemizde giriş seviyesinde 1 milyon 450 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olan Hyundai Inster, fiyat-performans anlamında en başarılı modeller arasında yer alıyor. Koreli üretici şimdi bu küçük elektrikli otomobilini daha fazla konfor ve donanım isteyen kullanıcıları için Lounge paketini sunmaya başladı.

SUV esintileri taşıyan Inster Cross'un aksine, yeni Lounge versiyonu konfor ön planda tutularak geliştirilmiş. Modelde deri döşemeler, premium ses sistemi, dokuma tavan kaplaması ve güneşlikler gibi detaylar öne çıkıyor. Bunun yanı sıra tamamen yatırılabilir ön koltuklarla sunulan modelde arka koltuklar da ileri-geri hareket ettirilebiliyor. Elektrikli model böylece küçük boyutlarına rağmen geniş bir yaşam alanı ve bagaj hacmi sunabiliyor.

Hyundai Inster Hangi Motor Seçeneklerine Sahip Olacak?

Hyundai Inster Lounge, mevcut modelde olduğu gibi iki farklı elektrik motoru ve batarya kombinasyonuyla tercih edilebilecek. Yeni modelde giriş seviyesinde 42 kWh bataryaya eşlik eden 95 beygir (71 kW) gücündeki elektrikli motor görev yapıyor. Üst versiyonda ise 49 kWh batarya paketi, 112 beygir (84 kW) güç sunan motora ev sahipliği yapıyor.

Daha güçlü versiyon, WLTP döngüsüne göre yaklaşık 360 kilometreye kadar menzil sunabilecek. Yeni modelin bataryası 120 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Hyundai Inster Lounge Hangi Renk Seçeneklerine Sahip?

Hyundai, Lounge versiyonu için yalnızca bu donanıma özel Glow Mint isimli yeni bir gövde rengi sunmaya hazırlanıyor. Bunun dışında Atlas White, Unbleached Ivory, Tomboy Khaki ve Abyss Black Pearl rolarak isimlendirilen renk seçenekleri de yine bu model için tercih edilebilecek. İç mekânda ise koyu gri ve mint yeşilinin bir arada kullanıldığı özel renk kombinasyonu Lounge versiyonunda bizi bekliyor olacak.

Hyundai Inster Lounge'nin Fiyatı Ne Kadar?

Hyundai Inster Lounge, Almanya'da 49 kWh bataryası ile 29.850 eurodan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıktı. Yeni donanım seviyesinin ülkemizde sunulup sunulmayacağını ise henüz bilmiyoruz. Ancak Almanya fiyatını hesaba kattığımızda Inster Lounge'nin 2 milyon 300 bin TL gibi bir fiyata sahip olması beklenebilir.

Hyundai Inster Fiyat Listesi

Hyundai Inster Model Yılı Fiyat 71 kW Dynamic 2025 1.450.000 TL 84,5 kW Advance 2025 1.690.000 TL 84,5 kW Cross Advance 2025 1.740.000 TL

Editörün Yorumu

Hyundai Inster şehir içi kullanım düşünüldüğünde en başarılı elektrikli otomobillerden birisi olarak öne çıkıyor. Ülkemizde de 1 milyon 450 bin TL'lik fiyat etiketi ile elektrikli araç giriş seviyesinde oldukça mantıklı bir seçenek olarak sayılabilir. Diğer yandan Lounge paket ise aracın ucuzluk iddiasını ortadan kaldırıyor. Bu yüzden Lounge paketin ülkemizde sunulmasını beklemiyorum.