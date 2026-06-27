Porsche'den Dikkat Çeken Patent: Tek Otomobilde 4 Farklı Motor Seçeneği!

Porsche, hibrit otomobillerin kullanım esnekliğini önemli oranda artırabilecek dikkat çekici bir patent başvurusunda bulundu. Aralık 2024'te Almanya Patent ve Marka Ofisi'ne (DPMA) yapılan patent başvurusu tek bir güç aktarma organı ile dört farklı sürüş modunu bir arada sunmayı vadediyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce başvurulan patentin detayları geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı.

Porsche'nin Yeni Güç Ünitesi Nasıl Çalışıyor?

Patentte yer alan sistem, tek bir güç aktarma organıyla dört farklı motor seçeneğini içerisinde barındırıyor. Buna göre araç, patent başvurusu yapılan güç ünitesi sayesinde tamamen elektrikli olarak ilerleyebildiği gibi klasik hibrit, menzil uzatıcı veya yalnızca içten yanmalı motorla çalışan bir otomobil olarak da kullanılabiliyor.

Tam elektrikli modda içten yanmalı motor tamamen devre dışı bırakılırken, araç yalnızca bataryadan aldığı enerjiyle hareket ediyor. Hibrit modda ise elektrik motoru ile benzinli motor birlikte çalışarak performans ve verimliliği artırıyor. Asıl olay ise bu noktadan sonra kopuyor. Porsche, klasik bir hibritten farklı olarak içten yanmalı ve elektrik motorlarını farklı amaçlar için kullanabiliyor.

Porsche'nin Menzil Artırıcı Modu Ne Sunuyor?

Genel olarak araçlardaki hibrit teknolojileri iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Ya elektrikli motorlar benzinli motorla birlikte hareket ederek verimlilik artırılıyor ya da Nissan'dan alışık olduğumuz şekilde içten yanmalı motor sadece bir menzil artırıcı olarak görev yapıyor. Porsche, yeni patentinde ise bu iki özelliği bir arada kullanıyor.

Porsche'nin menzil artırıcı modunda içten yanmalı motor tekerleklere güç aktarmıyor. Bunun yerine yalnızca elektrik üretmek için çalışıyor ve elde edilen enerji hem bataryayı şarj ediyor hem de elektrik motorunu besliyor. Alman üretici bu noktada da aktif silindir kapatma teknolojisine kullanarak oldukça karmaşık bir sistemi bir araya getirmiş gibi görünüyor.

Porsche, bu çalışma sırasında motorun tüm silindirlerini kullanmak yerine yalnızca bir kısmını devreye almayı planlıyor. Şirket ayrıca aktif silindirlerde düşük sürtünmeli kaplamalar ve özel piston tasarımları kullanarak enerji kayıplarının azaltılmasını da hedeflemiş.

Porsche, Hibrit Sisteminde Hangi Motoru Kullanıyor?

Patent çizimlerine göre teknoloji, V8 motor üzerine inşa edilmiş durumda. Menzil uzatıcı modunda silindir sıralarından biri tamamen devre dışı bırakılarak motorun yalnızca dört silindirle çalışmasına olanak sağlanıyor. Tam performans gerektiğinde ise sekiz silindirin tamamı yeniden aktif hale gelmek üzere hazır bekliyor.

Porsche hâlihazırda Cayenne ve Panamera'nın performans odaklı versiyonlarında V8 motorlara yer veriyor. Şirketin patent başvurusunda bir V8 motor kullanıyor olması, bu modellere yönelik bir çalışma olabilir. Bu patentin gerçeğe dönüşmesi hâlinde çok daha karmaşık yapıya sahip V8 motorlu Porsche modelleri görebiliriz.

Porsche Bu Patenti Ne Zaman Kullanmaya Başlayacak?

Patentin yayımlanmış olması tabi ki teknolojinin kısa süre içinde üretime geçeceği anlamına gelmiyor. Belgede temel çalışma prensibi anlatılırken, üretime hazır bir sistemden bahsetmek için ise henüz erken. Dolayısıyla Porsche'nin bu teknolojiyi hangi modelde ve ne zaman kullanacağını söylemek oldukça zor.

Diğer yandan bu patent sayesinde Porsche'nin farklı güç aktarma teknolojilerine yatırım yapmayı sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Şirket, 2030 yılında satışlarının yüzde 80'inden fazlasının elektrikli otomobillerden oluşacağı yönündeki hedefini, pazar koşullarına bağlı olarak değiştirmiş durumda.

Öte yandan Porsche, 2028 yılında Leipzig fabrikasında üretilecek "M1" kod adlı yeni SUV modelini de içten yanmalı ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle satışa sunacağını açıkladı. Bu kararın bazı pazarlarda elektrikli otomobillere yönelik müşteri taleplerinin beklentilerin altında kalmasının ardından alındığını söyleyebiliriz. Yani Alman üretici için içten yanmalı ve hibrit modeller henüz oldukça büyük bir önem taşıyor.

Editörün Yorumu

Porsche, bu patent ile oldukça karmaşık bir hibrit sistemi de ortaya koymuş oldu. Bu denli karmaşık bir sistem dışarıdan baktığında oldukça kullanışlı görünse de belli başlı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Karmaşık yapı ile araçların ağırlığı arttığı gibi sistemlerde yaşanabilecek sıkıntıların ihtimali de o derece artıyor.

Yaşanabilecek problemlerden bağımsız olarak birçok farklı seçeneği bir arada sunması bakımından Porsche'nin bu sistemi yeni dönem için farklı bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir. Diğer yandan markaların hâlâ içten yanmalı güç üniteleri konusunda çalışmalarını devam ettiriyor olması da bir başka sevindiri olay.