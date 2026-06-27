559 TL'lik Bir Oyun ile Tuhaf Konulu Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, kısa bir süre önce bu haftanın ücretsiz oyunları Voidwrought ile RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition'ı erişime açtı. Bununla birlikte bir sonraki hafta hangi yapımları bedava dağıtacağını da açıklığa kavuşturdu. Bu oyunlar, 559 TL değerinde bir dövüş oyunu ile yakında erişime açılacak tuhaf konulu bir oyundan oluşuyor.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Sunacak?

Epic Games, River City Girls 2 ve I Have No Mouth, and I Must Scream'i tamamen ücretsiz olarak sunacak. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre her iki oyun da 2 Temmuz 2026 saat 18.00'de ücretsiz hâle getirilecek ve 9 Temmuz 2026 tarihine kadar tüm Epic kullanıcıları tarafından kütüphaneye eklenebilecek.

River City Girls 2'nin ilk oyunu aslında 2025 yılının Nisan ayında yine Epic Games tarafından ücretsiz sunulmuştu. İlk oyunun değeri 229 TL, ikinci oyunun değeri ise 559 TL. Yani 330 TL daha yüksek bir fiyata sahip. I Have no Mount, and I Must Scream'in fiyatını henüz bilmiyoruz çünkü oyun şimdiye kadar mağazada yoktu. Sadece Steam'de vardı. Orada da 5.79 dolar değerinde. Yani güncel kurla 269 TL'ye denk geliyor. Epic yerel fiyatlandırma uyguladığı için muhtemelen normal fiyatı bundan çok daha düşük olacak.

River City Girls 2 Nasıl Bir Oyun?

River City Girls 2, retro trafiklere sahip dövüş oyunları arasında yer alıyor. Oyunda eski bir düşmandan intikam almak için geri dönüyoruz. Bizimle birlikte işlerin rayından çıktığı River City sokaklarını bir bir temizleyeceğimiz yapımda nihai amacımız ise şehre tekrar huzur getirmek. 6 farklı ana karakter mevcut. Bunlardan birini kontrol ediyoruz.

En iyi yanı, arkadaşınızla birlikte oynayabilmeniz. Bir karakteri siz yönetirken diğer karakteri ise arkadaşınız kontrol edebiliyor. Yani yalnız ilerlemek zorunda değilsiniz. Dövüş mekanikleri ile sizi yıllar öncesine götürmeyi başarıyor. Bu arada yalnızca dövüşmekle sınırlı kalmıyor, yeni eşyalar alarak seviye atlıyor ve yeni dövüş hareketlerinin kilidini açarak karakterinizi epey güçlü hâle getirebiliyorsunuz.

River City Girls 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core 2 Duo E7500

Intel Core 2 Duo E7500 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 or equivalent

NVIDIA GeForce GTX 750 or equivalent DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

I Have No Mouth, and I Must Scream Nasıl Bir Oyun?

I Have No Mouth, and I Must Scream'de insanlardan nefret eden bir yapay zeka, dünyayı yok ediyor. İnsanlıktan geriye sadece 5 kişi kalıyor. Bunları 109 yıldır yeraltında tutuyor. Karanlık bir atmosfere sahip olan oyunda amacımız bu kontrolden çıkmış yapay zekanın etkisini kırmak ve hayatta kalan karakterlerin kurtulmasını sağlamak.

Oyunda beş farklı karakteri yöneterek yapay zekanın hazırladığı dünyadan çıkmanın bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Bulmacalar çözerek ilerlediğimiz oyunda karakterlerin zayıflıklıklarını aşmasına da yardım ediyoruz. Yapay zekaya karşı hamlelerde bulunurken karakterleri çıldırmanın eşiğinden döndürüyoruz.

I Have No Mouth, and I Must Scream Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10

Windows 7 / 8.1 / 10 İşlemci: Herhangi bir işlemci

Herhangi bir işlemci RAM: 64 MB

64 MB Ekran Kartı: Herhangi bir ekran kartı

Herhangi bir ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games tarafından dağıtılan oyunlar hem tür hem oynanış bakımından birbirinden çok uzak iki yapım. Doğrusunu söylemek gerekirse I Have No Mouth, and I Must Scream'in herkes tarafından oynanabilecek bir yapım olduğunu sanmıyorum. Oyunun çok hassas bir konusu bulunuyor. River City Girls 2 ise daha eğlenceli bir yapım, herkes tarafından oynanabilir. Açıkçası ben özellikle anime oyunları sevenler tarafından mutlaka alınacağını düşünüyorum.