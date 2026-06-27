iPhone 18 İçin Can Sıkan İddia: Hayal Kırıklığı Olabilir!

Apple'ın yeni iPhone 18 serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Elbette bu bekleyiş yeni sızıntılarla da harketleniyor. Hemen her gün ortaya çıkan yeni iddialar seriye yönelik beklentileri daha da artırıyor. Ancak kısa süre önce paylaşılan son sızıntı için aynı şeyi söylemek mümkün olmayabilir. Zira standart iPhone 18 modelinin RAM kapasitesi ortaya çıktı.

iPhone 18 RAM Kapasitesi Kaç GB Olacak?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı yeni bilgilere göre Apple, standart iPhone 18 modelinde 9 GB RAM'e yer verecek. Bu kapasite geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 17'de bulunan 8 GB RAM'e kıyasla küçük bir artış anlamına geliyor. Ancak beklentiler düşünüldüğünde bu gelişme birçok kullanıcı için hayal kırıklığı yaratabilir.

Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılar söz konusu akıllı telefon 12 GB RAM ile geleceğini öne sürüyordu. Bu nedenle cihazdan beklentiler bir hayli yükselmişti. Ancak güvenilir bir kaynağın 12 GB yerine 9 GB RAM kullanılacağını iddia etmesi bu beklentileri boşa çıkardı. Öte yandan bu tercih Apple'ın son yıllarda artan bellek maliyetleri nedeniyle üretim giderlerini mümkün olduğunca düşük tutma amacıyla da örtüşüyor. Peki 9 GB RAM, iPhone 18 için gerçekten yeterli olacak mı?

9 GB RAM, iPhone 18 İçin Yeterli Olacak mı?

Apple'ın iPhone 18'de kullanacağı iddia edilen 9 GB RAM günlük kullanımda büyük bir eksiklik yaratmayacaktır. Zira iOS'un bellek yönetimi Android'e kıyasla çok daha verimli çalışıyor. Bu nedenle uygulamalarda ve oyunlarda performans sorunu yaşanması düşük bir ihtimal. Ancak aynı durum yapay zekâ özellikleri için geçerli değil.

Apple'ın iOS 27 ile sunduğu Apple Intelligence ve gelişmiş Siri özelliklerinin tamamının çalışabilmesi için en az 12 GB RAM gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle iPhone 18 günlük kullanımda herhangi bir sorun yaşatmasa da yapay zekâ özelliklerinin hepsini desteklemeyebilir. Tabii sadece birkaç tanesini. Ancak bu yine de kullanıcı deneyimi için kötü bir durum.

Yapay zekânın günlük hayatımızda önemli bir yere sahip olduğunu göz önünde bulundurursak bu durum, iPhone 18'i satın almayı düşünen kullanıcılar için önemli bir dezavantaj olabilir.

Diğer iPhone 18 Modelleri Ne Kadar RAM'e Sahip Olacak?

Peki iPhone 18 serisinin diğer modelleri kaç GB RAM ile gelecek? Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre serinin en uygun fiyatlı modeli iPhone 18e'nin 9 GB RAM ile gelmesi beklenirken, en üst seviye modeller olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in ise 12 GB RAM'e sahip olacağı iddia ediliyor. Bu sayede söz konusu iki modelin Apple'ın yapay zekâ özelliklerinin tamamını sorunsuz şekilde çalıştırması bekleniyor.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, iPhone 18 serisinin tanıtım tarihini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak şirket genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. Bu kez ise farklı bir takvim izleneceği iddia ediliyor. Buna göre şirketin iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerini eylül ayında, iPhone 18e ve standart modeli ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurması bekleniyor. Bu doğrultuda 9 GB RAM ile gelmesi beklenen iPhone 18 için yaklaşık bir yıl daha olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Bence Apple'ın yıllardır olduğu gibi standart iPhone modelinde sınırlı RAM kapasitesi sunmaya devam edecek olması özellikle yapay zekâ çağında tartışmalı bir karar. Elbette 9 GB RAM iPhone 18 için büyük ihtimalle yeterli olacaktır ancak yapay zekâ için yetersiz kalabilir. Öte yandan Apple'ın bu hamleyle kullanıcıları üst segment modellere yönlendirmeyi hedeflediğini de düşünüyorum. Tabii iPhone 18 ile ilgili bellek iddiasının şu an için bir söylentiden ibaret olduğunu tekrardan hatırlatalım.