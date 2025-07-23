Hyundai'nin Türkiye'de Üreteceği Yeni Elektrikli Otomobil Ortaya Çıktı!

Özellikle ülkemizde ürettiği şehir içi araçlarla tanıdığımız Hyundai ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güney Kore merkezli markanın önümüzdeki yıl Türkiye'de üretmeyi planladığı yeni elektrikli Hyundai IONIQ 2 kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Aktarılanlara göre yeni araç, kısa bir süre önce Güney Kore'de kamuflajlı bir halde görüntülendi. İşte Hyundai IONIQ 2'in özellikleri ve muhtemel fiyatı...

Hyundai IONIQ 2 Neler Sunacak?

Paylaşılan görüntüler, yeni aracın yine Hyundai tarafından üretilen Hyundai IONIQ 5 N'in daha küçük bir versiyonu olacağını gösteriyor. Bu kapsamda Hyundai IONIQ 2'in de kompakt bir crossover SUV tasarımına sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, IONIQ serisiyle özdeşleşen ön LED farlar ve pikselli aydınlatmalar bu modelde de yerini almış.



Aktarılanlara göre E-GMP platformu üzerinde inşa edilecek yeni elektrikli otomobil, 55 kWh'lik bataryasıyla yaklaşık 430 kilometre menzil sunacak. Performans açısından ise 201 beygir gücünde, öne monte edilmiş tek bir elektrik motorunun araca güç vermesi muhtemel.

Hyundai'nin yeni Pleos yazılımı ve bilgi-eğlence sistemiyle piyasaya sürülmesi beklenen Hyundai IONIQ 2'nin, gerçek zamanlı veri işleme ve otonom sürüş yetenekleri gibi yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapacağı düşünülüyor. Ayrıca yapay zeka destekli sesli bir asistanın da seyahatte yolculara eşlik etmesi bekleniyor.

Hyundai IONIQ 2 Fiyatı

Hyundai cephesinden yapılan açıklamara göre yeni Hyundai IONIQ 2 önümüzdeki aylarda resmen tanıtılacak. Pek çok analist aracın eylül ayında düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı'nda sergileneceğini öne sürüyor. Ayrıca Türkiye için de önemli bir gelişme var: Otomobilin 2026 yaz aylarında İzmit'te üretilmeye başlanması planlanıyor.

Fiyat konusuna gelirsek, yeni elektrikli otomobilin kısa süre önce 42.500 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülen Kia EV3 modeliyle rekabet etmesi bekleniyor. Bu bağlamda, IONIQ 2'nin yaklaşık 35.000 dolar (yaklaşık 1.415.000 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Aracın Türkiye'deki nihai satış fiyatı ise piyasaya sürüldüğünde netleşecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hyundai IONIQ 2, ülkemizde üretilecek olmasının avantajıyla Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım...