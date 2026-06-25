Pandemi Bitti Ama Etkisi Sürüyor: Hyundai'den Araçlara Hijyen Kalkanı!

COVID-19 pandemisi artık geride kalmış olsa da oldukça büyük bir etki bıraktı. Bulaşıcı bir hastalığın herhangi bir yüzeyden bizlere bulaşabileceği fikri ile artık yüzey temizliği konusunda çok daha hassas hâle geldik. Özellikle toplu taşıma gibi diğer insanlarla bir araya gelinen araçlar bu konuda büyük bir risk oluşturuyordu. Hyundai ve KIA ise araç dezenfeksiyonu konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Hyundai ve KIA Araçları Nasıl Dezenfekte Edecek?

Koreli otomotiv üreticileri Hyundai ve KIA, Plasma Care UVC adı verilen yeni bir araç içi dezenfeksiyon sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Yeni teknoloji 200 ile 230 nanametre aralığında uzak ultraviyole C (Far-UVC) ışığı kullanıyor. İnsanlar için güvenli olan bu dalga boyu, dezenfeksiyon için ise oldukça etkili.

Bu dalga boyundaki ultraviyole ışık insan derisindeki keratin tabakasını ya da gözümüzdeki koruyucu katmanı aşamıyor. Ancak bakteri ve virüslerde bu koruyucu tabakalar yer almıyor. Böylece Far-UVC ışınları ile ortamdaki bakteri ve virüsler insanlara zarar vermeden ortadan kaldırılabiliyor. Hyundai'ye göre bu sistem 40 dakika içerisinde E. coli bakterilerini yüzde 99,9 oranında yok ediyor.

Hyundai ve KIA ayrıca yapılan testlerde Plasma Care UVC sisteminin kokuya neden olan mikroorganizmaların çoğalmasına da engel olduğunu belirtti. Bu sayede araçların iç mekanında oluşabilecek kötü kokuların da önüne geçileceği ifade ediliyor. Böylece araçlar çok daha sağlıklı ve temiz olarak kullanılabilecek.

Plasma Care UVC Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Plasma Care UVC sistemi özel bir plazma lambası ile çalışıyor. Gelişmiş güvenlik kontrolleri ile donatılan sistemde yalnızca güvenli UV ışınlarının yayılması için ek bir optik filtre de bulunuyor. Sistem ayrıca hastane gibi daha büyük ölçekli uygulamaların aksine daha küçük ve daha verimli hâle getirildi. Koreli üreticileri, bu sistemin araçlarda oluşabilecek titreşim ve çarpmalara karşı da dayanıklı olarak tasarlandığının altı çiziliyor.

Ultraviyole Işınların Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Tür Dalga Boyu Özellikler Uygulama Alanları UVA 315-400 nm Kimyasal reaksiyonlara neden olur Endüstriyel Kürleme UVB 280-315 nm İnsan vücuduna doğrudan biyolojik etki sağlar Cilt hastalıkları için fototerapi UVC 200-280 nm Güçlü sterilizasyon ve hijyen sağlar UV stelizatörleri Far-UVC 200-230 nm İnsan dokusuna işlemeyen dezenfeksiyon sağlar "Plasma Care UVC"

Plasma Care UVC Hangi Araçlarda Kullanılacak?

Hyundai ve KIA, sundukları yeni teknolojinin yalnızca binek araçlar için olmadığının altını çiziyor. Yeni sistem özellikle insanların birlikte yer aldığı otobüsler ve okul servisleri gibi toplu taşıma araçlarında çok daha verimli olarak kullanılabilir. Ayrıca sebze, meyve ya da yemek dağıtımı yapan araçlarda kullanılarak besinlerin dezenfekte edilebileceği de ifade ediliyor.

Koreli üreticiler ilereyen dönemde Plasma Care UVC sistemi araçlarında bir opisyon olarak sunabilir. Ancak bu sistemin ne zaman hayata geçeceği konusunda her iki otomobil üreticisinden de net bir cevap gelmedi.

Editörün Yorumu

COVID-19'un ardından hepimiz hijyen konusuna çok daha özen gösterdik. Hâlâ dışarıda maske takanlarımız, toplu taşımada bir yerlere tutunmaktan çekinenlerimiz mevcut. Hâl böyleyken Hyundai ve KIA'nın ortaya çıkardığı bu sistem, yaşanması muhtemel diğer pandemilerde oldukça yardımcı olabilir. Bu sayede toplu taşıma araçları ve taşınan besinler çok daha steril şekilde kullanılabilir.