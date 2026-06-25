Çok Güçlü İşlemcili Find X10 Pro Max Yolda! 2K Ekran ve Dahası

OPPO, Find X10 Pro Max isimli yeni bir amiral gemisi modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Find X10 Pro Max'in ekran özellikleri ve işlemcisi ortaya çıktı. Telefon yüksek çözünürlüklü ekran ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunacak.

OPPO Find X10 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X10 Pro Max'te Dimensity 9600 serisinden bir işlemci bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Dolayısıyla oyun performansı belli değil. OPPO Find X9 Pro'da Dimesnity 9500 mevcut. Fikir vermesi açısından bu işlemci, yarış oyunu CarX Street ve popüler aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimesnity 9500 işlemcisine sahip mobil cihazlarda battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve popüler yarış oyunu Asphalt Legends ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Find X10 Pro Max'te en iyi grafikli mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

Dimesnity 9500 işlemcisinde 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci Find X9 Pro'nun yanı sıra vivo X300'de de yer aldığını belirtelim.

OPPO Find X10 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X10 Pro Max, 6,89 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 2K çözünürlük sunacak. Bu arada telefonun LTPO teknolojisini destekleyeceğini de belirtelim. Bu özellik, ekranın daha az pil tüketmesini sağlıyor. Ekran, duruma göre otomatik olarak yenileme hızını düşürüp yükseltiyor. Kullanıcı bu geçişi fark etmiyor. Yani hem akıcı ekran deneyimi elde ediliyor hem de daha uzun pil ömrü sağlanıyor.

Serinin bir önceki modeli Find X9 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, LTPO AMOLED ekran, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.600 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önnüde bulundurulduğunda Find X10 Pro Max'te 3.600 nit civarı parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

3.600 nit parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyim için yeterli bir değerdir.

OPPO Find X10 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,89 inç

6,89 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: LTPO

LTPO İşlemci: Dimensity 9600 serisine ait bir işlemci

Dimensity 9600 serisine ait bir işlemci Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10 Pro Max'in 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X9 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro, Reno 15 ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Find X10 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

OPPO Find X10 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro, 80 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X10 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 85 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Find X10 Pro Max'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, takılma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada LTPO özelliği de önemli bir avantaj çünkü ekranın daha az pil tüketmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra akıcı ekran deneyimi de elde ediliyor.