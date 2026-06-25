Stres Bırakmayan İki Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Geçen hafta Citizen Sleeper ve Robobeat'i hiçbir ücret ödemeden almanıza imkân sunan şirket, şimdi de stres seviyesini neredeyse anında sıfırlayan iki oyunu bedava dağıtıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için iki oyunu da hemen kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Epic Games, Voidwrought ve RollerCoaster Tycoon 3 (Complete Edition) oyunlarını ücretsiz olarak sunmaya başladı. Peki, size ne kadar tasarruf etme imkânı sunuyor? İlk oyun normalde 279 TL'ye satılıyor. İkinci oyunun fiyatı ise 32 TL. Yani iki oyunu da şimdi kütüphanenize eklerseniz 311 TL tasarruf edebiliyorsunuz.

FIRSAT Voidwrought Ücretsiz ₺279,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

FIRSAT RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition Ücretsiz ₺32,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Çok yüksek bir tutar değil. İki oyunu da normalde almak isteseniz alırsınız, fiyatlar ulaşılabilir seviyede. Ama oyunlara çok fazla harcama yapmak istemeyen biri olabilirsiniz veya yakın zamanda çok sevdiğiniz oyunları satın almış ve bu durum da bütçenizi bir hayli zorlamış olabilir. Söz konusu durumlarda oldukça faydalı olacaktır.

Bu arada oyunları almak için 2 Temmuz 2026'ya kadar vaktinizin olduğunu not düşelim. Belirtilen tarihten sonra Epic Games başka oyunları ücretsiz olarak sunmaya başlayacak. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ve Voidwrought ise yeniden ücretli hâle gelecek.

RollerCoaster Tycoon 3 Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan RollerCoaster Tycoon 3'te temel amacınız, göz alıcı bir eğlence parkı inşa etmektir. Ama bu sadece tasarımdan ibaret bir süreç değil. Onu kârlı bir işletmeye dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için dönme dolaplar, hız trenleri, su kaydırakları ve çok daha fazlasını yapıyorsunuz.

Oyunda eğlence parkının her şeyinden sorumlu hâle geliyorsunuz. Özelleştirme açısından çok geniş bir seçenek yelpaze sunduğu söylenebilir. Yükseklik, hız ve daha birçok unsuru siz ayarlıyorsunuz. Aşırı hızlı bir tren mi yoksa yavaş ama eğlenceli bir tren mi istiyorsunuz? Bu tamamen size bağlı oluyor.

RollerCoaster Tycoon 3'ün (CE) Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

Windows 7 ve üstü RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 İşlemci: Çift çekirdekli Intel ya da AMD işlemci

Çift çekirdekli Intel ya da AMD işlemci DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Voidwrought Nasıl Bir Oyun?

Voidwrought, aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Yüksek bir temposu bulunuyor. Karanlık atmosfere sahip. Oyunda mümkün olduğunca güçlenmeye çalışıyorsunuz. Tabii, bunun yanında büyük bir gizemi de çözmeye odaklanıyorsunuz. Birbirine bağlı haritalardan oluşan yapımda ilerledikçe yeni yerlerin kilidi açılıyor.

Oyunda düşmanların hamlelerinden kaçınmak için savunma yapabiliyorsunuz. Doğru zamanlama ile etkili kombolar yaparak düşmanları son derece kolay bir şekilde alt edebiliyorsunuz. Bu arada sıradan düşmanların yanı sıra çok daha güçlü bosslar da mevcut. Bunları alt ettikçe yeni yeteneklere sahip hâle geliyor ve bir hayli güçleniyorsunuz.

Voidwrought'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1050 / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce 1050 / AMD Radeon RX 570 İşlemci: Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 3 120

Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 3 120 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games'in bu hafta bedava dağıttığı oyunlar arasından özellikle RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition'ın büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Tycoon türünün çok fazla seveni var. Bu fırsatı kaçırmak istemeyeceklerdir. Benzer şekilde Voidwrought, aksiyon ve macera oyunu sevenler tarafından mutlaka değerlendirilecektir.