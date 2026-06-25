OPPO'nun 12 GB RAM'li ve 7.000 mAh Bataryalı Telefonu Tanıtıldı!

OPPO Reno 16 F 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çinli marka kısa bir süre önce akıllı telefonu Tayland ve Malezya gibi birçok ülkede tanıttı. Peki orta segmente hitap eden bu yeni model kullanıcılara neler sunuyor? İşte OPPO Reno 16 F 5G hakkında tüm bilinenler!

OPPO Reno 16 F 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.57 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300-Energy

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

OPPO Reno 16 F 5G Ekran Özellikleri Neler?

OPPO Reno 16 F 5G'de 6,57 inç büyüklüğünde 120Hz tazeleme hızlarını ve FHD+ çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran mevcut. Burada bir karşılaştırma yaparsak bu yılın başında piyasaya sürülen Reno 15 F 5G'de 6,57 inç boyutlarında ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran tercih edilmişti. Yani yeni model ekran tarafında selefine bir hayli benziyor diyebiliriz.

Akıllı telefonun ekranı 120Hz yenileme hızları sayesinde 90Hz'e göre menü geçişi gibi senaryolarda çok daha akıcı bir deneyim sunacak. Öte yandan AMOLED paneli ise renk canlılığı gibi konularda LCD panellerin bir hayli ilerisinde. Aynı zamanda bu tür ekranlarda siyahların grileşmesi gibi can sıkan sorunlar da yaşanmıyor.

OPPO Reno 16 F 5G İşlemcisi Ne?

Cihazda MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinin Energy isimli özel bir versiyonu yer alıyor. Bu yonga seti 2024'te piyasaya sürülen OPPO Reno 12 Pro'da da kullanılmıştı. Yani telefonun işlemcisi biraz eski diyebiliriz. Ancak bu durum oyun performansında kötü olduğu anlamına gelmemeli. Zira yapılan testlerde Genshin Impact'in 50-60 FPS arasında akıcı bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Yani donanım mobil oyunlarda kullanıcıları üzmeyecek.

OPPO Reno 16 F 5G Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Ek olarak telefoto lensi ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan sağlıyor. Hatırlanacağı üzere bir önceki nesilde 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensör bulunuyordu.

OPPO Reno 16 F 5G Batarya Özellikleri Neler?

Modelin bataryası 7.000 mAh kapasitesinde ve aynı zamanda 80W şarj hızlarını destekliyor. Yani bu modeli satın aldığınızda gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacağını söyleyebiliriz. Zira ürünün bataryası bir günü bu kapasiteyle birlikte çok rahat çıkaracaktır.

OPPO Reno 16 F 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 F 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı başlangıç sürümü 480 dolardan satılacak. Bu da güncel dolar kuruyla 22.326 TL'ye karşılık geliyor. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 45.516 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında Reno 15 F 5G halihazırda ülkemzide satıldığından yeni akıllı telefonun da çok yakında Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 F 5G'nin özellikleri beni genel olarak tatmin etti. Sadece işlemci tarafında daha güncel bir şey kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Cihaz bunun dışında kullanıcıları kesinlikle üzmeyecek teknik özelliklere sahip diyebilirim. Ancak benim şahsi düşüncem ürünün Türkiye'de 45.516 TL seviyesinde bir fiyata sahip olmayacağı şeklinde. Yani şirket yerel fiyatlandırma politikası uygulayabilir ve cihazı daha düşük fiyatlardan satışa sunabilir.