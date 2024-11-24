Hyundai Yüz Binlerce Elektrikli Aracını Geri Çağırıyor: Motorlarda Arıza Var!

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai, aldığı ilginç bir kararla gündeme geldi. Şirket, motor gücü kaybına yol açabilecek bir sorun nedeniyle ABD'de bulunan 145 bin elektrikli aracını geri çağırdı. Detaylar haberde.

Hyundai, Araçlardaki Sorunun Şarj Kontrol Ünitesinden Kaynaklandığını Bildirdi

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai, özellikle ABD ve Avrupa'da önemli ölçüde ilgi gören elektrikli araçlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Dev marka, ABD'de bulunan yaklaşık 145 bin elektrikli aracını onarım için geri çağırdı. Aktarılanlara göre, araçlarda tespit edilen sorun, motor bölümünde büyük bir güç kaybına yol açabilir.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), mevcut sorunun araçlardaki şarj kontrol ünitelerinin hasar görüp 12 voltluk aküyü şarj edememesinden kaynaklandığını açıkladı. Söz konusu arızanın motor gücünün neredeyse bitmesine yol açabileceği ve sürücü güvenliğini tehlikeye atabileceği bildiriliyor.

Bilmeyenler için Hyundai, Kia ve Genesis, geçtiğimiz mart ayında 147 bine yakın elektrikli aracını benzer bir sebepten geri çağırmıştı. (NHTSA) tarafından yapılan açıklamalara göre, şimdi de tespit edilen arıza 2022 ila 2025 yılları arasında piyasaya sürülen IONIQ 5, IONIQ 6, Genesis GV60, GV70 ve G80 modellerini kapsıyor.

Hyundai sorunun çözümü için teknik servislerinde araçların şarj ünitelerini, hatta gerekirse sigortalarını inceleyecek ve değişimini gerçekleştirecek. Ayrıca şarj ünitesi için bir yazılım güncellemesi de yayınlayacak. Şirketin açıklamalarına göre ABD'de bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza veya ölüm gerçekleşmediğini de belirtelim.

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