Apple'ın 23 Yaşındaki Bilgisayarı Yazılım Desteği Konusunda Modern Windows'lar ile Yarışıyor

Apple ürünleri söz konusu kullanım ömrü olduğunda rakiplerinin çok daha önünde. Bunu etrafınızdaki iPhone kullanıcılarında da gözlemleyebilirsiniz. Her ne kadar yeni iPhone'lar çoğunlukta olsa da hala iPhone 11 gibi eski modelleri kullanan insanlar görmek mümkün. Kıyaslamak gerekirse 2019'da çıkan ve bugün hala kullanılan Android telefonların sayısı bir hayli az. Üstelik bu sadece Apple'ın telefonları için geçerli olan bir durum değil.

2003'te Çıkan iBook G4 Bugün Hala "Kullanılabiliyor"

Bir Reddit kullanıcısının paylaşımı, Apple ürünlerinin ne kadar uzun ömürlü olduğunu bir kez daha gözler önüne. Apple'ın 2003'te piyasaya sürdüğü iBook G4, 2026'da hala Wi-Fi'a bağlanabiliyor ve Apple'ın sunucularından güncelleme indirebiliyor. Üstelik bunu yapmak için herhangi bir yazılım müdahalesine ihtiyaç duymuyor. Reddit'te MacOS isimli subreddit üzerinden paylaşım yapan kullanıcı cihazı sadece açmakla yetindiğini paylaştı.

iBook G4, çok uzun zamandır kapalı kalmasına rağmen modern bir bilgisayar gibi internete bağlandı ve güncelleme dosyalarını otomatik olarak indirdi. Eğer modern bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız bu gelişme sizi şaşırtmayabilir. Ancak Apple'ın ilgili dosyaları hala sunucularında erişilebilir tutuması ve bu kadar eski bir cihazın hiçbir sorun yaşamadan bunları indirebilmesi oldukça büyük başarı. O dönem çıkan Windows laptoplar için bir şekilde yazılım desteği bulabilecek olsanız bile bunu sizin kendiniz indirmeniz ve kurmanız gerekir.

Bu kadar eski bir bilgisayarın Wi-Fi'a bağlannası bile başlı başına bir başarı. Eski cihazlar sadece WEP veya WPA şifreleme yöntemlerini destekler. Güncel modemler ise çok daha güvenli olan WPA2 veya WPA3 kullanır. iBook G4’lerin içindeki orijinal "AirPort Extreme" kartları modern modemlerin kullandığı WPA2 şifreleme standardını genellikle tanımaz. Eğer modeminizin ayarlarını değiştirmediyseniz, cihazın şifreyi kabul edip ağa dahil olması şaşırtıcı ve nadir bir durumdur.

Bu nedenle 23 yaşındaki bir iBook G4'ün yaşam sinyalleri göstermesi şaşırtıcı. Elbette ki internete bağlanması ve güncelleme indirmesi tam anlamıyla kullanılabilir olduğu anlamına gelmez. Wi-Fi'a bağlansa bile içindeki eski Safari sürümü bugünün YouTube, Google, Tamindir gibi modern internet sitelerini açmaz. Yine de Apple'ın bu kadar eski bir cihaz için hala yazılım desteği sunması oldukça şaşırtıcı. Apple, Türkiye'deki faaliyetlerine resmi olarak 2010'da başladı.

Ancak iBook G4 gibi modeller Bilkom gibi distribütörler aracılığı ile Türkiye'de uzun yıllar satıldı. Bugün ikinci el sitelerinde bile bu bilgisayarları görmek mümkün. Ancak fiyatları biraz yüksek. Bunun nedeni ise bu ürünlerin artık tüketici elektroniği değil, birer koleksiyon parçası olması.