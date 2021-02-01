iCloud Passwords Chrome için Yayınlandı! Ne İşe Yarıyor?

Apple son zamanlarda Windows işletim sistemine yönelik çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu, şirketin çevrim içi şifre yönetim servisi iCloud Passwords oldu. Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda iCloud Passwords Chrome için kullanıma sunuldu.

iCloud Passwords Chrome Eklentisi Ne İşe Yarıyor?

Apple tarafından Chrome Web Mağazası üzerinde yayınlanan iCloud Parolaları eklentisi, Apple kullanıcılarının yakından tanıdığı bir servis.

iPhone, iPad ya da Mac kullanıcıları bir internet sitesinde oturum açtığında, bu internet sitesine dair kullanıcı adını ve parolayı iCloud Password servisine entegre edebiliyor. Bu sayede siteye bir sonraki girişlerinde kullanıcı adı ve parola girmek zorunda kalmıyorlar ve bu servis, tüm Apple cihazları arasında senkronize bir şekilde çalışıyor.

Yani iPhone üzerinden bir veri oluşturmuş olsanız da, bu bilgileri aynı iCloud hesabı ile giriş yapılmış Mac ve iPad cihazlarda da kullanabiliyorsunuz.

Şimdi, bu bilgileri Windows işletim sisteminde çalışan bilgisayarlar üzerinde de kullanabilirsiniz. Öte taraftan bunu yapabilmek için Google Chrome tarayıcısını kullanıyor olmanız gerekli çünkü eklenti, Chrome Web Mağazası üzerinde kullanıma sunulmuş durumda.

iCloud Parolaları Google Chrome Eklentisi Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Google Chrome programını çalıştırın.

programını çalıştırın. Chrome Web Mağazası'nda yer alan iCloud Parolalar sayfasını ziyaret edin.

sayfasını ziyaret edin. Chrome'a Ekle butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. iCloud hesabınız ile oturum açın.

iCloud Parolaları; iPhone’unuzda, iPad’inizde veya Mac’inizde yarattığınız güçlü Safari parolalarını Windows PC’nizde internet sitelerini ziyaret ederken de kullanmanıza olanak tanıyan, Windows kullanıcılarına yönelik bir Chrome eklentisidir. iCloud Parolaları, Chrome’da yarattığınız yeni parolaları da iCloud Anahtar Zinciri’nize kaydeder, böylece bu parolalar Apple aygıtlarınızda da kullanılabilir.

Hemen yukarıda da bahsettiğim gibi bu servisi kullanabilmek için Google Chrome internet tarayıcısına sahip olmanız gerekiyor. Eklentiyi kurduktan sonra ilgili iCloud hesabınızdan oturum açmanız yeterli olacak. Bu sayede Apple cihazlarınızdaki parolaları Windows'ta, Windows'taki parolalarınızı da Apple cihazlarınızda kullanabileceksiniz.

Peki siz Apple tarafından yayınlanan bu yeni araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Halihazırda bir şifre yöneticisi kullanıyor musunuz yoksa bu servis işinize yarıyor mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.