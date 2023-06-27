iCloud Fiyatlarına %100 Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Artan döviz kurları nedeniyle ülkemizde pek çok elektronik ürün ve abonelik hizmetinde karşılaştığımız zamlara bir yenisi daha eklendi ve iCloud hizmetinin fiyatları %100 artış gördü.

iCloud, kullanıcıların fotoğraflarını ve dosyalarını yedeklemelerine ve bunlara çeşitli cihazlardan erişmelerine olanak tanıyan bir bulut depolama hizmeti olarak kullanıcılara sunuluyor.

iPhone telefonlara sahip kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılan hizmet, pek çok verinin yanı sıra fotoğraf ve video depolamak için birebir.

Apple'ın ülkemizde döviz kurlarındaki artışlarda aradaki farkı fiyatlarına doğrudan yansıtması nedeniyle bu fiyat artışının diğer Apple ürünlerinin fiyatlarında da artışa neden olabileceğine dair endişeler var. Apple kısa süre önce iPhone fiyatlarını arttırmış olsa da mevcut döviz kurunda süren artış nedeniyle gelecekte daha fazla fiyat artışı bekleniyor.

Fazla uzatmadan işte zamlar sonrası iCloud abonelik fiyatları:

Apple iCloud Abonelik Fiyatları (27 Haziran)