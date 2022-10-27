Apple, iCloud Web Sitesini Yeniledi

Kullanıcıların beta testi olarak deneyebilecekleri yeni bir iCloud web arayüzü var. Apple, icloud.com'a erişirken müşterilerini yeni bir "yakında kullanıma sunulacak olan iCloud"u denemeye davet ediyor.

iCloud web'in bu beta sürümü, iCloud aboneliğinizi ve özelleştirilebilen çeşitli uygulamaları gösteren kutucuk tabanlı bir arayüzle daha özelleştirilebilir bir tasarım sunuyor. Kullanıcılar şu kısımların yenilendiğini görecek:

iCloud aboneliği

Son fotoğraflarla Fotoğraflar uygulaması

Son iletileri içeren posta

En son dosyalarla iCloud Drive

iCloud beta web ile kullanılabilen tüm uygulamaları içeren bir kutucuk

Son notları içeren Notlar uygulaması

Ana sayfayı özelleştirme düğmesi

Yeni iCloud Beta Artık Kullanılabilir

Yeni iCloud beta web arayüzü, iCloud hesap ayarlarınızı yönetmenin yanı sıra Find My, Mail, Kişiler, Takvim, Fotoğraflar, iCloud Drive, Notes, Anımsatıcılar, Sayfalar, Numaralar ve Keynotes'a hızlı erişim sunar.

Apple ayrıca iCloud kullanımınız, ne tür bir plana abone olduğunuz hakkında kapsamlı bilgiler gösterir ve silinen verileri kurtarmanıza olanak tanır.

Şu an itibariyle Apple'ın bu yeni tasarım arayüzünü tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı belli değil ancak şu anda tüm kullanıcıların deneme olanağına sahip olması, muhtemelen er ya da geç herkese sunulacağını gösteriyor.

icloud.com veya beta.icloud.com'a erişerek iCloud beta web sayfasını kontrol edebilirsiniz.