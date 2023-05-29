Fotoğraflarınızı Kaybetmemek İçin Elinizi Çabuk Tutun: Apple, Fotoğraf Saklama Hizmetini Kapatıyor!

Apple, Fotoğraf Yayınım hizmetini 26 Temmuz'da kapatacağını duyurdu ve herkesi iCloud Fotoğraflar'a geçmeye teşvik etti. Fotoğraf Yayınım'ı hâlâ kullanıyorsanız, dosyalarınız 26 Temmuz'dan itibaren yalnızca 30 gün boyunca bulutta kullanılabilir durumda kalacak.

Fotoğraf Yayınım, iCloud Fotoğraflar'ının öncüsüydü. Kullanımı ücretsizdi ancak yalnızca maksimum 1.000 resim ve videoyu kapsıyordu ve bu dosyaları sahip olduğunuz her Apple aygıtında ve web'de senkronize hâlde tutuyordu.

'Fotoğraf Yayınım' Hizmeti Kapanıyor

Apple bu hizmeti kapatmak için bir neden belirtmedi ancak iCloud Fotoğaflar'ın fotoğraf ve video yedeklemeleri için daha yeni ve daha kapsamlı bir seçenek olduğu ve aynı zamanda Apple'a saklama ücretleri açısından önemli ölçüde para kazandırdığı açık.

Fotoğraflar ve videolar gerçek aygıtlarınızdan silinmeyecek olsa da 26 Temmuz'dan sonra geçecek olan 30 günün ardından (yani 25 Ağustos) buluttan kaldırılacak ve eş zamanlama kapatılacak. Ayrıca 26 Temmuz'dan itibaren yeni yüklemelere de izin verilmeyecek.

Fotoğraf ve Videolar, Fotoğraf Yayınım'dan iCloud'a Nasıl Taşınır?

Resmî Apple destek belgesinde Fotoğraf Yayınım'ın nasıl kapatılacağı, fotoğraf ve videolarınızla ne yapmanız gerektiği ve isterseniz bunları iCloud Fotoğraflar'ına nasıl aktaracağınız hakkında daha fazla bilgi verilmekte.