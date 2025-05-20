iGame Origo Laptopları Masaüstü Bilgisayarlara Taş Çıkarıyor

Son dönemlerde masaüstü donanımlarıyla öne çıkan Colorful, dizüstü tarafında da kendine sağlam bir yer açmak istiyor. Şirketin yeni duyurduğu iGame Origo serisi; sadece güçlü donanımıyla değil, aynı zamanda kompakt yapısıyla da dikkat çekiyor.

Seride iki model var: iGame M15 Origo ve iGame M16 Origo. Her iki model de özellikle oyunculara ve profesyonellere hitap edecek şekilde hazırlanmış.

Colorful iGame Origo M15 & M16 Teknik Özellikleri

Colorful'un yeni serisiyle sunduğu en büyük vaadi, taşınabilirliğe ödün vermeden yüksek performans sağlamak. 300Hz ekran hızına sahip 2.5K ekranlar, RTX 5070/5060 ekran kartları ve 64 GB'a kadar DDR5 RAM ile donatılan bu dizüstü modeller, masaüstü bilgisayar performansı isteyen ama yer kalabalığını istemeyen kullanıcılar için birebir.

En üst model olan M16, Intel'in i9-14900HX işlemcisiyle geliyor ve kalbinde RTX 5070 GPU taşıyor. Daha uygun fiyatlı versiyonlarda ise i7-14650HX ve RTX 5060 kombinasyonu var.

M16 modeli, 16 inçlik OLED veya IPS ekranla geliyor. i9 işlemcili versiyon OLED, i7'li olan ise IPS panelle geliyor ama her ikisinde de 2.5K çözünürlük, 300Hz tazeleme oranı ve yüksek parlaklık değerleri var. M15 modeli biraz daha kompakt. 15.3 inçlik IPS panelle geliyor, ama diğer tüm ekran özellikleri korunmuş.

M16 modeli 2.28 kg, M15 ise sadece 2.08 kg ağırlığında. Kalınlık ise sadece 19.9 mm.

2 TB SSD Depolama Alanı

Depolama tarafında M16'nın i9'lu versiyonu 64 GB RAM ve 2 TB SSD ile zirveye oynarken, diğer modeller 32 GB RAM + 1 TB SSD ile geliyor. Pil kapasitesi M15'te 80Wh, M16'da ise 99Wh.

Bağlantı tarafında Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet portu, SD kart okuyucu gibi zengin bir port çeşitliliği sunulmuş. Tüm modeller Windows işletim sistemiyle çalışıyor ve Wi-Fi 6E desteği mevcut.

Renk tarafında da biraz cesur davranılmış. Beyaz klasik seçeneğin yanında, 'Bronz' olarak adlandırılan özel bir renk de var.

Fiyatı Ne Kadar?

Fiyatlandırma ve global satış tarihi henüz açıklanmadı ama cihazların yakında belirli pazarlarda satışa çıkması bekleniyor. Tüm özellikleri; RTX 50 serisi ekran kartı, ince ve hafif kasa olması gibi detayları göz önünde bulundurursak uygun fiyatlı bir model olmayacağı düşünülebilir.