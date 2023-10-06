Mercedes-AMG'nin Yenilenen Modeli Tanıtıldı!

Dünyanın önde gelen araba markalarından bir tanesi olan Mercedes-Benz, yenilenen modeli Mercedes-AMG GT 63 S E Performance'ı tanıttı. Bildiğiniz üzere AMG modelleri, normal Mercedes muadillerine göre daha agresif görünüme ve daha yüksek performans seviyesine sahiptir.

İşte dört kapılı Mercedes-AMG GT 63 S E Performance da daha iyi kullanıma sahip olacak. Almanya'da satışa sunulan aracın özellikleri ve tasarımı açıklandı. İşte haberimizin devamı...

GT Coupe Modelinden İlham Alındı!

İç ve dış tasarımında birtakım değişiklikler yapılan Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, Mercedes'in sevilen GT Coupe modelinden ilham alınarak yenilendi. Araç şu anda Almanya'da 207.708 euro etiket fiyatıyla satışa sunuldu.

Dikey çatısı ile dikkatleri üzerine çeken yenilenmiş model, çift turbo ile desteklenen 4 litrelik V8 plug-in hibrit motora sahip. 831 beygir gücünde olan motorun 1.400 Nm tork ürettiği biliniyor.

Aracın maksimum hızı 315 km/s ile sınırlandırıldı. Yüksek performansa özel AMG Ride Control+ süspansiyon sistemi üzerine oturtulan GT63 S E Performance, güncellenmiş farları ve elektrikli açılır tavanı ile dikkat çekiyor.

Ayrıca elektrikli açılır tavan ve arka koltukların arasındaki kablosuz akıllı telefon şarj cihazı, artık standart olarak sunuluyor. İç mekânı daha geniş ve konforlu bir tasarımla güncellenen Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, araba sevdalıların yeni gözdesi oldu.

Peki siz Mercedes'in yenilenen modelini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.