İkinci El Araç Satışlarına Darbe Vuran Düzenleme Bir Kez Daha Uzatıldı!

Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2022'de uygulamaya alınan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi özellikle ikinci el satışlarında dengeleri tamamen değiştirdi. Bu kısıtlamanın ilk etapta sınırlı süreliğine yürürlüğe girdiği söylense de bugüne dek birkaç defa sürenin uzatıldığına şahit olduk. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi!

"6 Ay ve 6 Bin Kilometre Kuralı" 1 Ocak 2025'e Kadar Uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan bildiriye göre birkaç yıldır yürürlükte olan 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Bakanlık, duyurusunda erteleme kararının arkasındaki neden olarak sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi gibi birçok kazanımı gösterdi.

Ticaret Bakanlığı’ndan “Otomotiv Ticaretinde 6 Ay - 6 Bin Kilometre ve İlan Kısıtlaması” Düzenlemelerinde Süre Uzatılıyor



(27.06.2024) pic.twitter.com/X47Xnay4Da — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 27, 2024

Bilindiği üzere bu düzenlemenin ana hedefi ikinci el satışlarındaki adaletsizliği ve bu doğrultuda tüketici mağduriyetini ortadan kaldırmak. Bu nedenle yeni yıla kadar yetkili satıcıların ve bireysel kişilerin ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km geçmedikçe doğrudan veya dolaylı yoldan araç satışı yapma yasağı devam edecek. Bu kurala uymayanlar ise yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

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