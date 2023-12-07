2. El Araç Satışlarında Yeni Düzenleme: Kilometre Sınırı Değişti!

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler kapsamında "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlaması" düzenlemeleri uzatıldı.

İkinci El Araç Satışında Pazarlama ve Satış Kısıtlamaları Uzatıldı

Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazılı açıklamasına göre, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı önlem alınması amacıyla çalışmalar sürdürülmekte.

Otomotiv piyasasındaki aşırı fiyat artışları, stokçuluk faaliyetleri ve haksız ticari kazançların engellenmesi için "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlaması" düzenlemeleri hayata geçirilmişti.

Düzenlemelerin otomotiv piyasasındaki arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerin korunmasına yönelik etkili olduğunun tespiti üzerine, söz konusu düzenlemelerin süresi 1 Ocak 2024'ten itibaren 6 ay daha uzatıldı.

6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı satışların noterliklerde engellenmesi uygulaması devam edecek.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar ve yetki belgesiz 3'ten fazla satış yapanlar için getirilen bu düzenleme, ticari faaliyetlerde istenmeyen durumların önüne geçmeyi amaçlamakta.

Bunun yanı sıra ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlama uygulaması da 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak. Ancak Bakanlık bu tarihi 6 aya kadar uzatma yetkisine sahip.