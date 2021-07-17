İkinci El Otomobil Fiyatları Düşecek mi? Resmi Açıklama Geldi

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ikinci el otomobil fiyatları düşecek mi sorusunu yanıtladı. Yanık'a göre diğer yıllara kıyasla ikinci el otomobil fiyatlarında sürekli bir artış yaşandı, peki ya pazardaki son durum ne?

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık tarafından yapılan son açıklamada, Türkiye'nin ikinci el araç pazarı ele alındı. Başkan Yanık, son birkaç yıldır ikinci el otomobillerin fiyatlarının arttığını, ancak buna kıyasla piyasadaki hareketliliğin azalmadığını ifade etti.

Fiyatlarda düşüş beklemediklerini ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı, COVID-19 salgınının ikinci el araç satışlarını kritik seviyede etkilediğini dile getirdi. Başkan Yanık, "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı." dedi.

İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi diye beklemeyin

Yaz döneminde Koronavirüs pandemisinin etkisinin yavaşlamasıyla ve tatil sürecinin başlamasıyla sıfır araçlara yönelik talep oluştuğunu aktaran Yanık, sıfır araç alamayanların ise ikinci ele rağbet gösterdiğinin altını çizdi. Yanık,Türkiye'nin ikinci el araç pazarının son durumunu şu sözlerle dile getirdi:

"İkinci elde düşüş olmaz. Biz düşmeden vazgeçtik, stabil hale getirmek istiyoruz. Fiyatları sabitleyebildiğimiz kadar sabitlemek için uğraşıyoruz. İkinci el araçların fiyatlarının düşmesini herkesten çok istiyoruz. Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda. Fiyatların artmasında en büyük etmen olarak galericiler gösteriliyor ancak galericiler fiyatların artışından hiçbir şekilde memnun değil. Yaptığımız ticarette devamlı bir artış olursa sermayemizde erime meydana gelir. 50 bin liraya aldığımız arabayı 55 bin liraya satıyoruz, sonra gidip 57 bin liraya alıyoruz. Türkiye genelinde 150 bine yakın oto alım satımı yapan esnafımız var, bunlar mağdur olmakta."

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı, Türkiye'nin en çok tercih edilen araç modeline de değindi. Yanık, "En çok orta segment dediğimiz hatchback tarzı araçlar tercih ediliyor" ifadesini kullandı.

Yanık'a göre önceki yıllara kıyasla bu yılın bayram öncesi, yaz öncesi dönemlerin de bazı farklılıklar yaşandı. Yanık, hareketliliğin yıl içine yayıldığını ifade etti: "İkinci el araçlarda en çok 'orta segment' dediğimiz hatchback tarzı, dizel ile otomatik veya yarı otomatik araçlar tercih ediliyor. 150 bin liraya kadar olan araçlar en fazla tercih edilmekte."