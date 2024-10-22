Piyasa Ölü Toprağı Üzerinden Attı: İkinci El Otomobil Satışları Tekrardan Artışa Geçti!

2024 yılının başında epey durgunlaşan ikinci el otomobil piyasasına yönelik yeni veriler ortaya çıktı. Eylül ayına ilişkin olarak paylaşılan yeni veriler, geçtiğimiz yılın sonbahar aylarından itibaren düşüş trendinde olan ikinci el otomobil satışlarının tekrardan artışa geçtiğini ortaya koyuyor. Detaylar haberde.

İkinci El Otomobil Piyasası, Eylül Ayında Yılın En Hareketli Dönemini Geride Bıraktı

Otomobil pazarının önde gelen araştırmacılarından QNB Finans, ikinci el otomobil piyasası ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. 2024 Eylül verilerini içeren yeni rapora göre, uzun bir süredir durgun halde seyreden Türkiye'deki ikinci el otomobil satışları tekrardan artışa geçti.

Paylaşılan yeni verilere göre, Eylül 2023 yılından itibaren düşüşte olan ikinci el otomobil satışları Eylül 2024 ile birlikte üst üste üçüncü ayda da büyüme gösterek kısmen de olsa üzerindeki ölü toprağı attı. Veriler, 2024'ün eylül ayında 658 bin 566 adet ikinci el otomobil devri gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Eylül 2023'teki verilere göre yüzde 38,87 oranında daha fazla olan bu rakam ayrıca, 2024 yılı boyunca gerçekleşen en fazla satış sayısı olarak kayıtlara geçti. Yılın 9 ayı boyunca 5 milyon 118 bin 937 adet otomobil devrinin gerçekleştiği ikinci el otomobil piyasası böylece 2024'ün en hareketli dönemini geride bırakmış oldu.

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