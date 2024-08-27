İkinci El Otomobil Piyasasında Yeni Dönem: Artık Garantili Satılacak!

İkinci el otomobil piyasasında vatandaşların mağdur olmasını engelleyecek bazı önemli değişiklikler yapıldı. Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik' ile bundan böyle ikinci el araç alıp satarken birçok unsurun göz önünde bulundurulması gerekecek.

İkinci El Otomobil Piyasası İçin Yeni Yönetmelik Resmî Gazete'de Yayımlandı

Yeni düzenlemeyle birlikte bundan böyle otomobil alım satım işiyle uğraşan kişilerin yetki belgesi alması gerekecek. Düzenlemenin ikinci bölümünde yer alan bilgilere göre yetki belgesi olmadan ticari faaliyet kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlama veya satışı yapılamayacak.

Yetki belgesi, bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle üçten fazla ikinci el otomobil satışı yapanlar için gerekli olacak. Bu rakamın altında kalanlar için ise bu belgenin alınması gerekmeyecek.

Bir diğer önemli detay artık ikinci el otomobillerin garanti kapsamına girmesi. Bu kapsamda sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin altında olan ve tescil belgesinde araç sınıfı M1, M1G, N1 ve N1G olan araçların motor ve şanzımanıyla elektrik ve elektronik sistemleri, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre işletmenin garantisi altında olacak.

Üreticileri tarafından yenilenmiş ikinci el araçların satışlarında ise garanti satış tarihinden itibaren bir yıl veya yirmi bin kilometre şeklinde uygulanacak. Böylelikle, vatandaşların ikinci elde yaşayacakları potansiyel mağduriyetlerin önüne geçilecek.

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik isimli düzenlemeye daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.