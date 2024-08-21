İkinci El Telefon Satışlarında Yeni Dönem: Kayıt Zorunluluğu Getirildi!
Resmi Gazete üzerinden yeni bir düzenleme yayınlandı. Bu düzenleme ile beraber ikinci el satışlarında yeni bir dönem başladı. İşte detaylar!
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yönetmelik Resmi Gazete üzerinden yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yenilenmiş ürün satışlarında tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünler bilgi sistemine kaydedilecek.
Yenilenmiş Ürünlere Kayıt Zorunluluğu Ne Anlama Geliyor?
"Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete üzerinden yayınlandı.
Anadolu Ajansı'ndaki habere göre Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu düzenleme ile birlikte ikinci el telefon satışında kayıt dışılığın ve güvensizliğin ortadan kaldırılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Bakanlığın yaptığı açıklamada ayrıca ithalatın azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli şekilde ikinci el ürün almalarının amaçlandığı da ifade edildi ve şu sözlere yer verildi:
"Yenilenmiş ürünlerin belirlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşması hedeflenmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınmakta, böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanmaktadır.
Yenileme yetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirilmektedir. Söz konusu yeni düzenleme uyarınca yenileme yetkisi verilen ticari işletmenin bu yetkiyi başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanarak, yenileme hizmetinin yalnızca yetkin işletmelerce sunulması sağlanmaktadır."
Yazılı uyarıya rağmen aykırılığa devam edilmesi veya verilen süre içerisinde aykırılığın düzeltilmemesi hâlinde yenileme yetki belgesi ihlalin niteliğine göre altı aya kadar askıya alınabilecek. Aykırılık hâlâ giderilmezse yenileme yetki belgesi iptali yaptırımı uygulanabilecek.
Kullanılmış ürünlerin kayıt altına alınmasına yönelik öncül adımların atılmasının amaçlandığını belirten bakanlık, Sektöre yönelik bütüncül bir yaklaşım sergilemek adına, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin Bakanlığımız tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirilmektedir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Söz konusu uygulamanın detaylarına ilişkin esaslar ise Ticaret Bakanlığınca ayrıca ilan edilecek, yeni düzenlemede belirtilen üç aylık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecektir. Sektörün büyümesi teşvik edilirken, tüketicilerin korunması için alınan tedbirlerin etkinliği korunmaktadır.
Yapılan yönetmelik değişikliği uyarınca yenileme yetkisi verilen şubeler ve ticari işletmeler ile yenileme merkezi arasında müteselsil sorumluluk ilişkisi tesis edilerek, tüketicilerin haklarını ararken, muhataplarına ulaşmaları da garanti altına alınmaktadır."
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Resmi Gazete'de Yayınlanan Yeni Düzenlemenin Maddeleri
Resmi Gazete'de yer alan maddeler şu şekilde:
MADDE 1- 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) Ek-1’de yer alan elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların ticaretini yapan gerçek veya tüzel kişiler ile bu Yönetmelikte sayılan işyerleri, Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sisteme kaydetmek zorundadır.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yenileme yetki belgesinin askıya alınması ve iptali
MADDE 10- (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen aykırılığa devam edilmesi veya verilen süre içinde aykırılığın düzeltilmemesi halinde yenileme yetki belgesi, ihlalin niteliğine göre altı aya kadar askıya alınır. Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde aykırılığın düzeltilmesi için ek süre verebilir.
(2) Yenileme yetki belgesi askıya alınan yenileme merkezinin aykırılığı gidermesi halinde belge Genel Müdürlükçe geçerli hale getirilir. Aykırılığın giderilmemesi halinde ise yenileme yetki belgesi iptal edilir.
(3) Yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartların kaybedildiğinin tespiti halinde düzeltilebilir nitelikteki eksikliklerin giderilmesi için Genel Müdürlükçe süre verilir. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi, belge verilmesinde aranan şartlarda düzeltilmesi mümkün olmayan bir eksikliğin tespit edilmesi veya yenileme merkezinin başvurusu üzerine yenileme yetki belgesi iptal edilir.
(4) Geçerlilik süresi sona ermesine rağmen yenileme yetki belgesini yenilemeyen, yenileme yetki belgesi iptal edilen veya askıda bulunan yenileme merkezi bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine devam edemez.
(5) Bu madde kapsamında belgesi iptal edilen yenileme merkezine iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yenileme yetki belgesi verilmez.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(12) Yenileme merkezi, bu Yönetmelik kapsamına giren yenileme faaliyetlerini Bakanlıkça veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından şubeler için belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip; kendisine bağlı şube, yenileme yetkisi vereceği yetkili alıcı ve yetkili satıcı aracılığıyla gerçekleştirebilir. Buna göre;
a) Yenileme merkezinin; yenileme faaliyeti gerçekleştirecek şube için tescil tarihinden, yenileme yetkisi verilen yetkili alıcı ve yetkili satıcı için ise yetkilendirme tarihinden itibaren on iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirimde bulunması zorunludur.
b) Yenileme merkezi; yenileme faaliyeti gerçekleştiren şubenin, yenileme yetkisi verilen yetkili alıcının ve yetkili satıcının bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdiği yenileme faaliyetlerini izlemek, kontrol etmek, görülen eksiklikleri gidermek ve faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
c) Şube, yetkili alıcı ve yetkili satıcı tarafından gerçekleştirilen yenileme faaliyeti, yenileme merkezi tarafından yapılmış sayılır.
ç) Yenileme merkezi; yenileme faaliyeti gerçekleştiren şubenin, yetkili alıcının ve yetkili satıcının bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden müteselsilen sorumludur.
d) Yenileme merkezi, bu Yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerin yürütülmesinde kullandığı yazılımların yenileme faaliyeti gerçekleştiren şube, yetkili alıcı ve yetkili satıcı tarafından kullanılmasını sağlar.
e) Yenileme merkezinin internet sitesinde, yenileme faaliyeti gerçekleştiren şubeler ile yetkili alıcıların ve yetkili satıcıların ünvanının, adresinin ve güncel iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur.
f) Yenileme faaliyeti gerçekleştiren şube, yetkili alıcı ve yetkili satıcı yenileme yetkisini devredemez.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların kaydı
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 5 inci maddenin on dördüncü fıkrası, Bakanlığın internet sitesinden yapılacak duyurudan itibaren üç ay sonra uygulanır.”
MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.