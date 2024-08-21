İkinci El Telefon Satışlarında Yeni Dönem: Kayıt Zorunluluğu Getirildi!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yönetmelik Resmi Gazete üzerinden yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yenilenmiş ürün satışlarında tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünler bilgi sistemine kaydedilecek.

Yenilenmiş Ürünlere Kayıt Zorunluluğu Ne Anlama Geliyor?

"Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete üzerinden yayınlandı.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu düzenleme ile birlikte ikinci el telefon satışında kayıt dışılığın ve güvensizliğin ortadan kaldırılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada ayrıca ithalatın azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli şekilde ikinci el ürün almalarının amaçlandığı da ifade edildi ve şu sözlere yer verildi:

"Yenilenmiş ürünlerin belirlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşması hedeflenmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınmakta, böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Yenileme yetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirilmektedir. Söz konusu yeni düzenleme uyarınca yenileme yetkisi verilen ticari işletmenin bu yetkiyi başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanarak, yenileme hizmetinin yalnızca yetkin işletmelerce sunulması sağlanmaktadır."

Yazılı uyarıya rağmen aykırılığa devam edilmesi veya verilen süre içerisinde aykırılığın düzeltilmemesi hâlinde yenileme yetki belgesi ihlalin niteliğine göre altı aya kadar askıya alınabilecek. Aykırılık hâlâ giderilmezse yenileme yetki belgesi iptali yaptırımı uygulanabilecek.

Kullanılmış ürünlerin kayıt altına alınmasına yönelik öncül adımların atılmasının amaçlandığını belirten bakanlık, Sektöre yönelik bütüncül bir yaklaşım sergilemek adına, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin Bakanlığımız tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirilmektedir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Söz konusu uygulamanın detaylarına ilişkin esaslar ise Ticaret Bakanlığınca ayrıca ilan edilecek, yeni düzenlemede belirtilen üç aylık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecektir. Sektörün büyümesi teşvik edilirken, tüketicilerin korunması için alınan tedbirlerin etkinliği korunmaktadır. Yapılan yönetmelik değişikliği uyarınca yenileme yetkisi verilen şubeler ve ticari işletmeler ile yenileme merkezi arasında müteselsil sorumluluk ilişkisi tesis edilerek, tüketicilerin haklarını ararken, muhataplarına ulaşmaları da garanti altına alınmaktadır."

Resmi Gazete'de Yayınlanan Yeni Düzenlemenin Maddeleri

Resmi Gazete'de yer alan maddeler şu şekilde: