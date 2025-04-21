İkinci Eli En Çok Satılan Otomobil Markaları Belli Oldu!

İkinci el otomobil pazarı yaz ayının gelmesiyle birlikte hızlanmaya başladı. Tüketiciler yaz ayı gelmeden önce bütçelerine uygun bir otomobil satın alıp yaz boyu keyifle kullanmanın planlarını yapıyor. Peki aldıktan sonra tekrar satmak istediğinizde kolaylıkla alıcı bulabileceğiniz otomobil markaları hangileri? İşte ikinci elde en çok satılan otomobil markaları listesi ve detayları...

Türkiye'de En Çok Satılan İkinci El Otomobiller Listesi (2025 Ocak-Mart)

Renault – 271.859 satış (%16,71)

– 271.859 satış (%16,71) Fiat – 223.715 satış (%13,75)

– 223.715 satış (%13,75) Volkswagen – 168.382 satış (%10,35)

– 168.382 satış (%10,35) Opel – 102.890 satış (%6,32)

– 102.890 satış (%6,32) Ford – 93.678 satış (%5,76)

– 93.678 satış (%5,76) Hyundai – 92.899 satış (%5,71)

– 92.899 satış (%5,71) Toyota – 74.466 satış (%4,58)

– 74.466 satış (%4,58) BMW – 72.994 satış (%4,49)

– 72.994 satış (%4,49) Peugeot – 68.820 satış (%4,23)

– 68.820 satış (%4,23) Mercedes – 64.327 satış (%3,95)

Listenin ilk sırasında şaşırtıcı olmayan bir şekilde Renault yer almakta. Özellikle Clio ve Megane modelleri ile ön plana çıkan marka ikinci elde en çok satılan markalar arasında yerini aldı. Renault ayrıca B ve C Segmentine yönelik diğer markalara kıyasla nispeten ulaşılabilir modelleri ile sıfır otomobil satışlarında da zirveye oynuyor. Renault Ocak ve Mart döneminde toplamda 271 bin 589 adet ikinci el satışta konuşulan marka oldu.

Renault'u ikinci sıradan Fiat takip ediyor. Yerli Egea modeli filolar tarafından oldukça tercih edilen marka diğer modelleriyle de tüketicilere hitap ediyor. 223 bin 715 ikinci el araç satışında konuşulan marka olan Fiat bu başarısını sıfır otomobil satışlarında da devam ettiriyor. Fiat'ın hemen arkasından ise Volkswagen geliyor. Özellikle Passat ve Golf modelleri Türk tüketiciler tarafından oldukça sevilen marka Ocak-Mart döneminde toplamda 168 bin 382 satış yaptı.

Listenin devamı ise şöyle oldu; Opel 102 bin 890 adet, Ford 93 bin 678 adet, Hyundai 92 bin 899 adet, Toyota 74 bin 466 adet, BMW 72 bin 994 adet, Peugeot 68 bin 820 adet ve Mercedes-Benz 64 bin 3276 adet satışla ilk 10 sırayı tamamladı. İkinci el listesinin ilk 20 sırasında Togg yer almadı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...