ABD'deki Fırtınalar Dünyaya Nasıl 2 Trilyon Dolarlık Zarar Verdi?

Geçen ay ABD’nin güneydoğusunda etkili olan fırtınalar; Hurricane Helene ve Hurricane Milton, yaklaşık 51,5 milyar ile 81,5 milyar dolar arasında değişen bir maliyetle ciddi hasarlara yol açtı. Ancak bu yıkım, iklim değişikliğinin dünya genelinde açtığı devasa ekonomik zararın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, iklim değişikliği ve doğal afetlerin ekonomik etkisinin trilyon dolarları bulduğuna dikkat çekiyor. Peki nasıl oldu da ABD'de yaşanan fırtına tüm dünyayı etkiledi?

Hükümet ve İşletmeler Hızlıca Müdahale Etmeli

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın Azerbaycan’da başlamasıyla aynı hafta yayımlanan bu rapor, 2014 ve 2023 yılları arasında iklim kaynaklı aşırı hava olaylarının dünya genelinde yaklaşık 2 trilyon dolarlık hasara yol açtığını gözler önüne serdi ki söz konusu zarar 2008 küresel finans krizinin etkisine epey yakın seviyede.

ICC sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik politikaların hızlandırılması için hükümetler ve işletmelere çağrıda bulunuyor. ICC Genel Sekreteri John W.H. Denton, CNN’e verdiği demeçte şöyle dedi:

Küresel finans krizi sırasında liderler hızlı ve kararlı bir yanıt verdiler. Aynı hız ve kararlılıkla iklim değişikliğinin ekonomik etkilerine de karşılık vermemiz gerekiyor.

Donald Trump, İklim Anlaşmasından Çıktı

Donald Trump’ın ABD başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından, Trump’ın ülkedeki iklim düzenlemelerini geri çekme vaadi de gün yüzüne çıktı. Önceki dönem başkanlığında ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarmıştı. Gerekçesi ise anlaşmanın ekonomi üzerindeki haksız yük getirisiydi.

İklim Değişikliğinin Global Ekonomik Etkisi

ICC raporu, son on yılda dünya genelinde 4.000’e yakın hava olayını inceleyerek, hem ev, iş yeri ve altyapı gibi varlıkların doğrudan yıkım maliyetini hem de bu olayların insan üretkenliği üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Bu olaylardan 1,6 milyar insanın etkilendiğini bildiren rapor, iklim felaketlerinin yalnızca artmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomik yükünün de katlanarak büyüyeceğini öngörüyor.

Son olarak raporda 2022 ve 2023 yıllarında ekonomik hasarların toplamda 451 milyar dolara ulaştığı ve bu rakamın önceki sekiz yıllık yıllık ortalamaya göre %19 daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Denton, "Geçtiğimiz on yılın verileri, iklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün problemi olduğunu açıkça gösteriyor," diyerek iklim krizinin şu anki ekonomiyi doğrudan etkilediğine vurgu yaptı.