İkonik Sanatçı Salvador Dali’nin Yapay Zeka Klonu ile Tanışın

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Dali Müzesi’ni ziyaret edecekler, Salvador Dali ile tanışma şansına sahip olabilir. "Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyim. Buyrun haberimize.

ABD’nin Florida eyaletindeki St. Petersburg şehrinde bulunan Dali Müzesi, ikonik sanatçının AI (yapay zeka) rekreasyonunun nisan ayından itibaren müzedeki ekranları süsleyeceğini açıkladı.

Goodby Silverstein & Partners'tan bir ekip, Salvador Dali’nin yüzünü taklit eden bir makine öğrenimi sistemi geliştirmek için İspanyol ressamın görüntülerini kullandı. Yapay zeka yardımıyla yaratılan yüzü, Dali ile benzer fiziğe sahip bir aktöre bindiren ekip, oldukça yaratıcı ve ilgi çekici bir işe imza attı.

Bahar ayından itibaren müzedeki yerini alacak olan sanal ressam, hem Dali'nin kendi resimlerini çizecek hem de 1989'daki ölümünden sonra olan olaylar üzerine yorum yapacak.

Ölümünden tam 30 sene sonra holografik olarak yeniden dirilen Dali, aşırı gerçekçi sesi ve mimikleriyle aslından ayırt edilemiyor.

Dali Müzesi’nin Genel Müdürü Hank Hine, Artnet News ’e verdiği demeçte, hayata geçirecekleri proje ile efsanevi ressamın sonsuza dek yaşayacağını söyledi.

Egzantrik giyimi, aykırı davranışları ve sözleriyle 20'nci yüzyılın en büyük ressamlarından bir tanesi olarak kabul edilen Dali, gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenmişti. Sanatçının en çok tanınan eseri olan 'Belleğin Azmi’ tablosu, 1934 yılından bu yana New York'taki Çağdaş Sanat Müzesi'nde sergileniyor.



