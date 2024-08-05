İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Instagram ve Diğer Sosyal Medya Platformlarından Neler Beklediğini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti ve Instagram arasındaki gerginlik tüm hızıyla devam ediyor. Instagram'ın bazı paylaşımlara sansür uygulaması ile başlayan süreç, 2 Ağustos'ta BTK'nin Instagram'a erişim engeli getirmesiyle sonuçlandı.

Problemin Bakan Uraloğlu ile platformun yetkilileri arasındaki toplantıda çözülmesi bekleniyordu ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Tüm bunlar ülke gündemini meşgul etmeye devam ederken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin sosyal medya platformlarından beklentilerini açıkladı.

Konuşmanın özetinde "Terörizme, örgütlü suçlara, yasal olmayan faaliyetlere zemin hazırlamayın. Türk yargısıyla, emniyetiyle, kurumlarıyla iş birliği yapın." ifadeleri yer aldı.

Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Medya Platformlarından Neler Beklediğini Açıkladı

Instagram ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki "fikir ayrılığının" baş aktörlerinden biri olan Fahrettin Altun, Türkiye'nin sosyal medya platformlarından neler beklediğini açıkladı. Bu açıklamaya ayrıca sosyal medya platformlarının erişim engelinden kaçınmak için uyması gereken kurallar gibi bakmak da mümkün.

Altun konuşmasına; "Doğru bilgiye erişimin bir insan hakkıdır." diyerek başladı. Ancak sosyal medya platformlarının ideolojik bir yaklaşım sergilediğini belirten Altun, "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu rejimi ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var" ifadesini kullandı.

Ayrıca sosyal medya platformlarının Batılı sömürge düzenini ve adaletsiz uluslararası ilişkiler sistemini meşrulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Sosyal medya şirketlerinin Türk kurumlarıyla işbirliği yapması gerektiğini dile getirdi. terörizm ve yasadışı faaliyetlere zemin hazırlamamaları gerektiğini de belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siber vatandaki egemenlik haklarına saygı duyulması ile yerli ve milli sosyal medya platformlarının üretilmesi gerekliliği de konuşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.