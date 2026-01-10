Dünyanın En Gelişmiş İki İnsansı Robotu Dövüştü (Video)

Çin merkezli robotik firması Unitree, dünyanın en gelişmiş robotları arasında yer alan Unitree G1 robotlarını Las Vegas'ta düzenlenen robotlara özel boks müsabakasında karşı karşıya getirdi. Sayısız izleyicinin olduğu müsabaka, robotların kullanım amaçlarının bir kez daha gözden geçirilmesine neden oldu.

Unitree G1 Robotları Boks Müsabakasına Katıldı

Robotlara odaklanan UFB (Ultimate Fighting Robot) adlı müsabakada Unitree'nin iki adet G1 robotu, boks eldivenleri ve kasklar takarak tıpkı insan boksörler gibi birbirlerine yumruk ve tekme attı. Ne var ki hâlâ tam dengeli sayılmazlar. Bu nedenle zaman zaman yumruk atmaya çalışırken ya da biri diğerinden darbe aldığında tökezleme ve denge kaybedip yere düşme gibi durumlar yaşandı.

Boks maçı gerçek bir insan hakem tarafından yönetildi. Bu, robotların sadece rastgele yumruklar atıp kurallar olmadan diğerinin yerde kalmasını sağlamayı hedeflemediği anlamına geliyor. Tahmin edilebileceği üzere maçta amaçlanan asıl şey bir galip ilan etmek değildi. Geliştirici firma, bu müsabaka ile robotların neler yapabileceğini ortaya koymayı amaçladı.

Bu maç sırasında robotların aldığı darbelere rağmen çalışmaya devam ettiği, robotların insan boksörlerin hareketlerine benzer hareketlerde bulunduğu görüldü. Unitree, bu maçla birlikte esasında ne kadar gelişmiş robotlara sahip olduğunu gözler önüne serdi. Dolayısıyla eğer maçın bir kazananı varsa onun da Unitree olduğunu söylemek mümkün.

Bu arada Unitree'nin en büyük şovunu H2 modeli ile yaptığına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu robot, ters takla atabiliyor, seri tekmeler savurabiliyor. Öte yandan ellerini de büyük esneklikle kullanarak endüstriyel görevlerde etkili hâle gelebiliyor. Hatta bu robot, diğer cihazlarla uzaktan kontrol edilebiliyor. H2 modelinin Nisan 2026 tarihinde müşterilere ulaştırılmaya başlanması bekleniyor.