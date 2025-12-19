Efsane Seri Geri Dönüyor! Yeni Oyundan İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Sıradaki Fallout macerası için heyecan dolu bekleyiş sürer iken, Bethesda Softworks şirketinden Todd Howard, oyuncuları heyecanlandıran bilgiler verdi. Her ne kadar somut açıklamalar olmasa da oyuncuları diziyi daha dikkatli izlemeye sevk edecek diyebiliriz.

Bethesda Softworks, Fallout 5'e Dair İlginç Açıklamalarda Bulundu

Fallout seri şu anda dizi uyarlaması ile gündemde olsa da bir yandan yeni oyunun ne zaman geleceği büyük bir merak konusu. Bethesda Softworks şirketinden Todd Howard, bir süre önce yaptığı açıklamalar ile Fallout 5 ve The Elder Scrolls VI üzerinde eş zamanlı olarak çalıştıkları yönünde açıklamalarda bulunmuştu. BBC üzerinden gerçekleştirilen son röportaj ise, yeni oyun ile ilgili detayları birazcık daha belirginleştirdi. En azından nasıl bir yapıda olacağını öğrenmiş olduk.

Howard, sıradaki Fallout oyununun bizi dizi uyarlamasında yaşanan olaylar ile bağlantılı bir dünya götüreceğini söyledi. Buradan da anlayabileceğimiz üzere dizi, Fallout 5 için referans alınan bir konuma geldi. Dolayısı ile artık dizinin oyuncular tarafından çok daha dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekecek gibi görünüyor. Çünkü, yeni Fallout oyununun hikayesine dair birtakım ipuçları bu şekilde verilecek. Yani nasıl bir temele oturtulacağını imalı bir şekilde öğrenme fırsatımız olacak.

Diğer yandan, Howard tarafından yapılan bu açıklamalar ile yeni oyunun kronolojideki yeri de bir parça netleşmiş olabilir. Bildiğiniz gibi Fallout dizisi 2296 yılında başlamıştı. Bu açıdan baktığımızda, sıradaki oyunun da bu dönemde veya çok yakın bir gelecekte geçecek olması büyük ölçüde ihtimal dahilinde diyebiliriz.

Hatırlayacağınız üzere Fallout 76 ile kronolojide en başa dönülmesi, kafalarda soru işaretleri oluşturmuş ve bu bağlamda birtakım tartışmaları da beraberinde getirmişti. Fallout 5 ise Bethesda Games Studios için daha geniş bir hareket alanı tanıyacak gibi görünüyor. Elbette oyunun çıkışına daha bir hayli fazla zaman var ve o zaman yaklaştıkça her şey yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacaktır. Bize de şu durumda elbette beklemek düşüyor.