Türkiye'nin En Pahalı Filmi: İlk Göktürk'ten Güncelleme Geldi, Ne Zaman Çıkacak?

Dağ 2, Börü ve Börü 2049 gibi projelerin arkasındaki isim Alper Çağlar, yine bomba gibi bir seriyle Türk seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk olarak 5 yıl önce kısa bir tanıtımla tanıştığımız Göktürk Üçlemesi isimli film serisinin birinci filmi İlk Göktürk'ün üretim aşamaları hızla devam ediyor.

Projenin arkasındaki başarılı yönetmen Alper Çağlar, İlk Göktürk'ün gidişatı ve çekimlere ne zaman başlanacağı gibi önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye'nin En Pahalı Filmi Olacak

Vizyoner filmleriyle modern Türk sinemasını oluşturmayı hedefleyen Alper Çağlar'ın Marvel filmlerine benzer bir evreni yaratmak ve kurgusa süper kahramanlar yerine Türk tarihindeki ünlü karakterleri ön plana çıkarmak için başlattığı Göktürk Üçlemesi, arka arkaya gelen finansal ve teknik sorunlar nedeniyle yıllardır ertelenmek zorunda kalmıştı.

2019 yılında çıkış yapması beklenen film, 2023 yılına kadar sarktı ve Alper Çağlar'ın açıklamalarına bakılırsa henüz çekim aşamasına geçememiş, post prodüksiyon durumunda. Süreci olabildiğince şeffaf şekilde aktaran Alper Çağlar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda deprem sonrasında çektikleri zorlukları, finansa çıkmazları ve seçim sürecinin filme etkisini anlattı.

Film için devasa bir plato kurulurken şimdiye kadar milyonlarca TL harcandığı ve harcanmaya da devam edileceği belirtiliyor. Alper Çağlar'a göre İlk Göktürk, şimdiye kadar yapılan en büyük bütçeli Türk filmi olmaya aday. Öte yandan kompleks senaryosu ve 200 dakikaya yakın planlanan süresiyle birlikte filmi çekmenin zorlukları üzerinde de duruluyor.

Ön yapım aşamasının bir süre daha devam edeceğini kaydeden Çağlar, en yakın zamanda çekimlere geçmeyi temenni ediyor. Seçim sonrasında çalışmaların hızlanmasıyla birlikte filmin en yakın süre içerisinde vizyona girmesi planlanıyor. Ünlü yönetmenin önümüzdeki haftalarda film hakkında daha fazla detay vermesi bekleniyor.

Alper Çağlar'ın yaptığı Twitter paylaşımını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.