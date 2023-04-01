İlk Kez Bir Ülke ChatGPT'yi Yasakladı!

İtalya Veri Koruma Otoritesi (GPDP), OpenAI şirketinin yapay zekâ aracı ChatGPT'nin ülke genelinde yasaklanması emrini verdi. GPDP'nin yasak kararı, OpenAI'nin İtalyan kullanıcıların verilerini yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle aldığı belirtiliyor. Bu nedenle OpenAI'nin İtalya'daki kullanıcıların verilerini toplamaktan vazgeçmesi ya da ülkeden çekilmesi gerektiği belirtiliyor.

GPDP'nin ayrıca ChatGPT'nin 18 yaşını doldurmamış bireyleri korumaya yönelik herhangi bir özelliğe sahip olmadığına dikkat çektiği belirtiliyor. Bu durumda OpenAI'nin İtalya'da bulunan kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamasıyla ilgili endişeler artıyor.

ChatGPT'ye İtalyan Hükûmetinden Yasak Kararı

OpenAI, 20 gün içinde GPDP'nin talimatlarını yerine getirmezse İtalyan kullanıcılar ChatGPT'ye erişemeyecekler. Ayrıca yasağa uymamakla birlikte OpenAI'nin 20 milyon euroya kadar ceza ödemek zorunda kalacağı belirtiliyor. Bu nedenle OpenAI'nin İtalya'da yaptığı faaliyetleri gözden geçirmesi ve GPDP'nin isteklerine uygun hareket etmesi gerekiyor.

İtalya hükûmetinin ChatGPT'yi yasaklanması kararı, yapay zekâ teknolojisi ve veri koruma konularında daha sık tartışmaların yaşanacağını gösteriyor. Ayrıca birkaç ay önce yine bir sohbet botu olan Replika'nın da yasaklanması, yapay zekâ araçlarına yönelik İtalyan hükûmetinin tavrını gösteriyor.

Peki siz yapay zekâlar hakkında İtalya hükûmeti ile aynı düşüncede misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.