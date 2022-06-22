İlk Metaverse Anlaşması Yapıldı: Metaverse Standards Forum

Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesinden sonra son yıllarda sıkça gündeme gelen Metaverse kavramı için bir ilk daha yaşandı. Meta, Microsoft, Nvidia, Sony, Epic Games ve Huawei'in de dahil olduğu önde gelen teknoloji firmaları, Metaverse için karşılıklı birliktelik anlaşması imzaladı.

Metaverse Standards Forum olarak adlandırılan bir oluşuma katılan firmalar, gelecekte açık hizmete sunulacak olan Metaverse standartlarını tartışmak üzere bir araya gelecek. Büyük topların yanında yenilikçi teknoloji denildiğinde parmakla gösterilen Apple'ın bu oluşuma katılmaması dikkat çekti. Söylentilere göre bu ve benzeri birlikteliklere sıcak bakmayan Apple, artırılmış gerçeklik alanında kendi ürünlerini geliştirmek ve tamamen bağımsız olmak istiyor.

Eşitlikçi Bir Metaverse Yaratılmak İsteniyor

Tam olarak ifade etmek gerekirse Metaverse Standards Forum, Metaverse'ü bir kalıp içerisine oturtmak istemiyor. Tersine, firmaların birbiriyle yapabileceği iş birliği alanları için teknolojik altyapı hazırlamak ve herkes tarafından rahatça kullanılabilecek özgür bir platform yaratmak amaçlanıyor.

"Metaverse'ün inşaası için tuğlaları pişiriyoruz, Metaverse Katedrali'ni tasarlamaya çalışmıyoruz."

Teknoloji firmalarının ürünlerinin Metaverse'ler arasında paylaşılması üzerine dayalı olan bu sisteme göre Meta'nın evreninde satın aldığınız bir eşyayı Nvidia'nın yarattığı evrene aktarabileceksiniz. Bazılarına göre bu durum, NFT benzeri özgünlük içeren eserlerin değerini düşürebilir. Fakat firmalar özgürlükçü bir paylaşım ve rekabet ortamı için iş birliği yapmakta kararlı.

Ayrıca Metaverse standartlarını belirlemeye yönelik girişim sonrasında Apple'ın tavrı yabancı basında büyük yankı uyandırdı. Bazı Apple yetkilileriyle görüşmeyi başaran gazeteciler, Apple'ın şimdiye kadar piyasada görülmemiş bir AR/VR teknolojisi üzerinde çalıştığını belirtti. Dedikodulara göre 8K görüntü kalitesine ve 12'den fazla kameraya sahip olan bu gözlük, sektörü derinden sarsabilir. Bir diğer iddia, Apple çalışanların "realityOS" adındaki bir Metaverse üzerinde çalıştığı yönünde.