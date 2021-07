İlk The Last of Us Sezonunun Kaç Bölüm Olacağı Ortaya Çıktı

Naughty Dog tarafından geliştirilmiş olan oyuna dayandırılarak hazırlanan dizi uyarlamasıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. İlk The Last of Us sezonunun kaç bölüm olacağı sorusu cevabını buldu. Yakın bir zaman önce Scripnotes yayınına katılan Craig Mazin, merak edilen sorunun cevabını verdi. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasında büyük bir etki bırakan The Last of Us dizisinin çekimleri, yakın bir zaman önce başlamış ve ile ilk set fotoğrafı da paylaşılmıştı. 2020 yılının Mart ayı içerisinde duyurulan dizi uyarlaması, HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions, The Mighty Mint ve Naughty Dog ortaklığında hazırlanıyor. HBO kanalında ve HBO Max platformunda yayınlanacak The Last of Us dizinin senaryosu, Craig Mazin ve Neil Druckmann ikilisine emanet edilmişti. Bu ikiliye Game of Thrones ve Chernobyl dizilerinde görev almış olan Carolyn Strauss da eşlik edecek iken, yapımcı kadrosunda Naughty Dog stüdyosundan Evan Wells de bulunuyor.

Hatırlayacağınız üzere ilk bölümü Beanpole (Uzun Kız) ve Closeness (Yakınlık) filmleri ile tanınan Kantemir Balagov yönetecek. Yönetmen kadrosunda ayrıca geçtiğimiz aylarda Quo Vadis, Aida? (Nereye Gidiyorsun, Aida?) ile tanınan Jasmila Zbanic ve Border (Sınır) ile tanınan Ali Abbasi de yer alıyor.

8 Haziran 2022 itibarıyla yayınlanmaya başlanacak olacak The Last of Us dizisinin ilk sezonu, ilk oyunda yaşananları konu alacak. Ne var ki hem atmosfer hem de hikaye olarak özüne sadık kalınacak olsa da, bazı bölümlerde büyük ölçüde oyundan sapılacak. Ancak dizi uyarlaması, Joel ve Ellie’nin hikayesinin temelleri korunacak şekilde eski ve yeninin bir harmanlaması olarak sunulacak. Hatta aynı sapmaların olmadığı kısımlardaki diyaloglar da doğrudan aktarılacak.

İlk The Last of Us Sezonunun Kaç Bölüm Olacağı Belli Oldu

Çekimlerin 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlaması ile diziye dair yeni detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen Scripnotes yayınına katılan Craig Mazin tarafından yapılan açıklamaya göre ilk The Last of Us sezonu on bölümden oluşacak. Her bir bölümün bir saat süreceğini de hesaba katacak olursak, toplamda on saatlik bir anlatım bizi bekleyecek. Yayın sırasında Mazin, henüz isimleri duyurulmamış olan iki yönetmenin daha kaldığını da söyledi. Ne var ki henüz bir ipucu verilmiş değil.

Son olarak, Joel’un kızı Sarah için Nico Parker ve Ateşböcekleri grubunun lideri Marlene için de Merle Dandridge ile anlaşılması sonrasındaki netleşen oyuncu kadrosu ise şu şekilde: