Türk ve Yabancı İllüstratörler Kahramanmaraş Depremini Resmetti

Ülkemizin büyük ölçüde etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrasında dünyanın birçok bölgesinden yardımlar gelmeye devam ediyor. Türk ve yabancı sanatçılar, Kahramanmaraş depremini ve yaşananları resmetti.

Ünlü tasarımcıların yer aldığı grup, depremzedeler için baş sağlığı diledi. Öte yandan dünya çapında tanınan yabancı illüstratörler ise yaptığı çizimleri bağış toplamak amacılya satışa çıkardı ve gelirin tamamını ilgili kurumlara bağışlamayı vadetti.

İşte O İllüstrasyonlar!

Almanya'da yaşayan illüstratör Karen Tuba, tüm Türkiye'de gündem olan Adem Altan'ın enkaz bölgesinde çektiği ve enkaz altındaki bir kişi ile el ele tutuşan bir yakınını gösteren fotoğrafı resmetti.

İngiliz ressam, illüstratör ve yazar Charlie Mackesy, depremzedelere bağış toplamak amacıyla başlattığı kampanyada çizdiği ilk resmi tişörtlere basarak satılığa çıkardı. Elde edilen tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Hollywood filmleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Türk tasarımcı Emrah Yücel, "Dualarım seninle Türkiye" yazısına yer verdiği illüstrasyonu paylaştı.

Sanatçı Volkan Akmeşe ise sosyal medyadan paylaştığı illüstrasyonunda enkaz altından canlı kurtarılan bir çocuğu resmetti.