İzleyecek Dizi Bulamayanlar Buraya: IMDb'ye Göre Dünyanın En İyi 100 Dizisi!

Sinema filmleri ve diziler, günümüzde en popüler eğlenceli aktiviteler arasında. Üzgün olduğumuzda, evde can sıkıntısı yaşadığımızda veya sadece vakti keyifli geçirmek istediğimizde ilk başvurduğumuz yerlerden biri dizi izleme platformları oluyor. Ancak bir diziyi bitirdikten sonra bazen “Artık ne izlesem?” sorusu akla geliyor. İşte tam da bu noktada IMDb’nin "dizi önerileri" olarak görülebilecek en iyi diziler listesi imdada yetişiyor.

Peki IMDb’ye göre dünyanın en iyi 100 dizisi hangileri? İşte Eylül 2025 sıralaması...

IMDb'ye Göre Dünyanın En İyi Dizileri (Eylül 2025)

Dizi önerisi arayanlar için paylaşılan listede ilk sırada yıllardır zirvedeki yerini koruyan Breaking Bad bulunuyor. Onu sırasıyla Band of Brothers ve Chernobyl takip ediyor. Listenin devamında ise The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Attack on Titan ve Dexter: Resurrection gibi unutulmaz yapımlar yer alıyor.

IMDb tarafından paylaşışan dünyanın en iyi dizileri sıralaması şu şekilde:

Sıra Dizi Adı IMDb Puanı 1 Breaking Bad 9.5 2 Band of Brothers 9.4 3 Chernobyl 9.3 4 The Wire 9.3 5 Avatar: The Last Airbender 9.3 6 The Sopranos 9.2 7 Game of Thrones 9.2 8 Fullmetal Alchemist: Brotherhood 9.1 9 Attack on Titan 9.1 10 Dexter: Resurrection 9.1 11 TVF Pitchers 9.1 12 When Life Gives You Tangerines 9.1 13 The Chosen 9.1 14 Gullak 9.1 15 Aspirants 9.1 16 Better Call Saul 9.0 17 Arcane 9.0 18 The Office 9.0 19 Only Fools and Horses 9.0 20 Hunter x Hunter 9.0 21 Leyla and Mecnun 9.0 22 Ramayan 9.0 23 One Piece 9.0 24 Panchayat 9.0 25 Frieren: Beyond Journey's End 8.9 26 Persona 8.9 27 Sarabhai V/S Sarabhai 8.9 28 Mahabharat 8.9 29 Behzat Ç: An Ankara Detective Story 8.8 30 Succession 8.8 31 Ted Lasso 8.8 32 Deadwood 8.8 33 Friday Night Lights 8.7 34 Line of Duty 8.7 35 Peaky Blinders 8.7 36 Severance 8.7 37 House 8.7 38 Parks and Recreation 8.6 39 The X-Files 8.6 40 Stranger Things 8.6 41 The Boys 8.6 42 Mindhunter 8.6 43 Dexter 8.6 44 Arrested Development 8.6 45 South Park 8.7 46 Blackadder Goes Forth 8.8 47 Fawlty Towers 8.8 48 Cowboy Bebop 8.9 49 Rick and Morty 9.0 50 True Detective 8.9 51 Fargo 8.8 52 Sherlock 9.0 53 X-Men '97 8.7 54 Dark 8.7 55 Fleabag 8.7 56 Downton Abbey 8.7 57 Daredevil 8.6 58 House of Cards 8.6 59 It's a Sin 8.6 60 The Marvelous Mrs. Maisel 8.7 61 The Shield 8.7 62 Battlestar Galactica 8.7 63 Monster 8.7 64 Peep Show 8.7 65 Naruto: Shippuden 8.7 66 Mad Men 8.7 67 Blue Eye Samurai 8.7 68 Invincible 8.7 69 Star Trek: The Next Generation 8.7 70 The Simpsons 8.6 71 Parks and Recreation 8.6 72 Adventure Time 8.6 73 One Punch Man 8.6 74 Severance 8.7 75 Friday Night Lights 8.7 76 Top Gear 8.7 77 The Thick of It 8.7 78 This Is Us 8.7 79 Aspirants 9.1 80 Ramayan 9.0 81 Mahabharat 8.9 82 Gullak 9.1 83 Vinland Saga 8.8 84 Reply 1988 9.0 85 Kota Factory 9.0 86 Ted Lasso 8.8 87 1883 8.7 88 Dexter 8.6 89 Parks and Recreation 8.6 90 The X-Files 8.6 91 Stranger Things 8.6 92 The Boys 8.6 93 Mindhunter 8.6 94 Peaky Blinders 8.7 95 Fleabag 8.7 96 Downton Abbey 8.7 97 Daredevil 8.6 98 House of Cards 8.6 99 It's a Sin 8.6 100 The Marvelous Mrs. Maisel 8.7

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dünyanın en iyi dizileri sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Siz bir dizi önerisi verecek olsaydınız hangi yapımı tavsiye ederdiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.