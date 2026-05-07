Alıştıktan Sonra Seveceğiniz İki Oyun Bedava Veriliyor! Hemen Alın

Epic Games, haftalık ücretsiz oyun kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. Geçen haftaya Oddsparks: An Automation Adventure isimli oyunu bedava dağıtmanın yanında Firestone Online Idle RPG için 100 dolarlık (4 bin 524 TL) hediye paketini hiçbir ücret ödemeden alma fırsatı sunan şirket, bu hafta ise iki oyunu ücretsiz sunuyor.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?

Epic Games, Trash Goblin ve Arranger: A Role-Puzzling Adventure isimli oyunları ücretsiz olarak sunmaya başladı. Şu andan itibaren her Epic kullanıcısının kütüphanesine ekleyebildiği bu yapımlara sahip olmak için son tarih ise 14 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Eğer belirtilen tarihe kadar oyunları alırsanız sonsuza kadar size ait olacaklar.

Söz konusu oyunlara sahip olmak için onları hemen yüklemeye başlamanıza gerek olmadığını belirtelim. Kütüphanenize ekledikten sonra dilediğiniz zaman indirip oynayabiliyorsunuz. Bu arada Trash Goblin isimli oyunun dijital oyun mağazasında erişime açılır açılmaz bedava olarak sunulduğunu hatırlatmakta fayda var.

Trash Goblin Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları oynamaktan keyif alanların ilgi duyabileceği oyunlardan biri olan Trash Goblin'de eşyalar alıp bunları temizliyor, dönüştürüyor ve satarak kazanç elde ediyorsunuz. Elde edilen geliri ise dükkanınızı daha iyi bir hâle getirmek için kullanıyorsunuz. Eşyaları birleştirme gibi özelliklerin olduğuna da dikkat çekmekte fayda var. Bunu kullanmanız hâlinde ortaya epey ilgi çekici şeyler çıkabiliyor. Eşya çeşitliliğinin fazla olması da bunu oldukça önemli hâle getiriyor.

Trash Goblin'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 Ekran Kartı: DX12 uyumlu ekran kartı

DX12 uyumlu ekran kartı RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: Intel Pentium ya da AMD eş değeri

Intel Pentium ya da AMD eş değeri Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Arranger: A Role-Puzzling Adventure Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında yer alan Arranger: A Role-Puzzling Adventure'da hareket ettikçe sizinle birlikte çevrenin de hareket ettiği, alışması başlangıçta biraz zaman olan türden bir oyun. Elbette ki ilk bakışta çok basit bir oyun gibi gelebilir fakat oyunu denediğinizde işlerin o kadar da basit olmadığını görüyorsunuz. Ustalaşmak için birkaç saatinizi feda etmeniz gerekebiliyor.

Arranger'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

Windows 7 ve üstü Ekran Kartı: GeForce GTX 560 Ti / Radeon HD 7750

GeForce GTX 560 Ti / Radeon HD 7750 RAM: 4 GB

4 GB İşlemci: Intel Core i5-6500 / AMD FX-Series FX-4300

Intel Core i5-6500 / AMD FX-Series FX-4300 Depolama: 6,4 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunların çoğu kullanıcı tarafından basit bulunacağını düşünüyorum. Tabii ki ücretsiz verilen bir oyunun AAA yani yüksek bütçeli bir yapım olmaması, onun kalitesiz olduğu anlamına geliyor. Genel oyuncu kitlesinin tamamı tarafından sevilerek oynanacak oyunlar olmayabilirler ama hedef kitlesi için epey eğlenceli saatler geçirme imkânı sağlıyorlar.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure, grafik açısından biraz zayıf kalabilir ama çok alışık olmadığımız bir oynanışa sahip. Nasıl oynandığını çözmek için gerçekten düşünmeyi gerektiriyor. Trash Goblin ise hayatın yoğun temposundan uzaklaşıp biraz sakinleşmek isteyenler açısından epey etkileyici oyun. Stres atmak isteyenler tarafından pekâlâ tercih edilebilir.

Epic Games'in bu oyunları ücretsiz olarak dağıtmasının ise dijital oyun platformuna büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Basit görünüme ve oynanışa rağmen oyuncuları içine çeken, genel olarak sakinleştirici bir deneyim sunan yapımlara ilgi gösteren kişiler, bu oyunları oynamak için platformda daha çok vakit geçirmek isteyebilir. Bu da Epic'in kullanım oranının artmasına yardımcı olabilir.