IMEI Kayıt Süresi Uzatma Uygulaması Başladı: Herkes Faydalanamayacak!

Geçtiğimiz sene, yurt dışından gelen telefonların 120 günlük kullanım süresinin 180 güne çıkarılacağına dair haberler çıkmıştı. Ancak durumun tam olarak o şekilde olmadığını sonradan öğrendik.

Yurt dışında yaşayan ve oradan Türkiye'ye gelirken telefonunu da getiren kişileri kapsayan bir karar olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sürenin uzatılmasına yönelik herhangi bir karar net bir şekilde işleme dönüşmemişti. Ancak dün, e-Devlet üzerindeki uzatma kayıt işlemleri yapılabilir hale geldi.

IMEI Sürenizi Artık Uzatabilirsiniz

e-Devlet üzerinden artık yurt dışında ikamet eden ve beraberinde telefon getiren vatandaşlar kayıt sürelerini otuzar günlük süreyle 2 kere 180 güne kadar uzatabiliyor. Halihazırda elinizdeki cihazın henüz kullanım süresi dolmadan bu fırsattan faydalanabilir ve sürenizi uzatabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere yeni yıl ile birlikte IMEI kayıt ücretleri de oldukça yüksek bir zam almıştı. En son 20.000 TL olan kayıt ücretleri Ocak ayı itibariyle 31.692 TL'ye yükseldi. 6.091 TL'den 20.000 TL'ye büyük bir sıçrayış ile artan kayıt ücreti, bu yıl içerisinde tekrar zamlanır mı bilinmiyor.

Eğer kullandığınız telefonun kaçak mı yoksa kayıtlı mı olduğunu öğrenmek istiyorsanız bunun için de kolayca IMEI sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.