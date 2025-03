Nihayet Dedirtti! Indiana Jones: The Great Circle PS5'e Geliyor

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Billbil-kun, halihazırda Xbox ve PC oyuncularının erişimine açık olan Indiana Jones and the Great Circle'ın PlayStation 5 için de geleceğini duyurdu. Peki beklenen tarih ne zaman?

Kaynak, oyunun 17 Nisan 2025 tarihinde PS5 için piyasaya sürüleceğini savunuyor. Tabii heyecanı herkesten önce yaşamak isteyen oyuncular için bir de erken erişim seçeneği var. Eğer Premium Edition'ı satın alırsanız, maceraya 15 Nisan'da atılabileceksiniz.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨 Here are the release dates with some fresh news about the PS5 version of Indiana Jones and the Great Circle including: 📅 Pre-order opening date 🗒️ Physical Editions Listing 💰 Pricing www.dealabs.com/magazine/voi...



Xbox ile Aynı Fiyattan Satılıyor

Oyunun PlayStation 5 sürümünün hem dijital hem de fiziksel olarak satışa sunulacağı gelen bilgiler arasında. Fiyatlar da Xbox ile aynı olacak. Liste şöyle:

Standart Sürüm: 70$

Premium Sürüm (Erken Erişim Dahil): 100$

Ön siparişler Avrupa'daki oyuncular için 25 Mart 2025'te başlıyor. Peki PS5 versiyonunda içerik olarak herhangi bir farklılık görecek miyiz? Muhtemelen hayır.

Şu an için Indiana Jones and the Great Circle'ın PS5 versiyonuna özel bir içerik eklenip eklenmeyeceğine dair bir açıklama olmasa da oyunun ESRB tarafından PS5 için derecelendirilmesi, çıkış tarihinin gerçekten yaklaştığını kanıtlıyor.

Indiana Jones 4 Milyonu Aştı

Indiana Jones and the Great Circle; MachineGames'in ellerinden özenle çıktı ve Bethesda tarafından yayınlandı. 2024 yılından beri Xbox Series X/S ve PC oyuncularının gözdesi haline gelen oyun 4 milyondan fazla kişiye ulaştı. OpenCritic puanı ise 87. Oyunun bu kadar başarılı olma sebebi ise atmosferi, klasik macera ruhunun yeni nesil oyunda korunmuş olması ve tabii ki üstün görselliği.

Yapımcılar, Indiana Jones'un klasik macera ruhunu koruyarak sunduğu etkileyici hikaye anlatımıyla oyuncuların ruhuna dokundu desek yeridir. Yapımcılar da devamlı olarak güncelleme getirerek oyunu canlı tutmayı başarıyor.