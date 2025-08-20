Microsoft'un Taşınabilir Konsollara Sunduğu İlk Oyun Ortaya Çıktı

Microsoft, Gamescom Opening Night Live 2025 etkinliğinde sürpriz bir duyuru yaparak hem Indiana Jones and the Great Circle için yeni indirilebilir içerik (DLC) paketini tanıttı hem de serinin Nintendo Switch 2 platformuna geleceğini açıkladı. Oyunlarını sadece Xbox ekosisteminde tutmayacağını açıkça belli eden şirket, yeni DLC "The Great Order" için çıkış tarihini 4 Eylül 2025 olarak belirledi.

Indiana Jones and the Great Circle: The Great Order DLC Fragmanı

Indiana Jones and the Great Circle PC Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci : Intel Core i7-10700K @ 3.8 GHz / AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz

: Intel Core i7-10700K @ 3.8 GHz / AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB / AMD Radeon RX 6600 8 GB / Intel Arc A580

: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB / AMD Radeon RX 6600 8 GB / Intel Arc A580 Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

Indiana Jones and the Great Circle PC Maksimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7-12700K @ 3.6 GHz / AMD Ryzen 7 7700 @ 3.8 GHz

Intel Core i7-12700K @ 3.6 GHz / AMD Ryzen 7 7700 @ 3.8 GHz Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12 GB / AMD Radeon RX 7700XT 12 GB

NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12 GB / AMD Radeon RX 7700XT 12 GB Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

İki seçenek için de SSD donanımına sahip olunması gerektiği dip not düşülmüş. Minimum donanımda "Düşük" grafik ayarları ile 1080p çözünürlükte 60 FPS alınabileceği yazıyor. Maksimum donanımda ise "Yüksek" grafik ayarlarında 2K çözünürlükte 60 FPS alınabiliyor.

Indiana Jones and the Great Circle PC Satış Fiyatı

Microsoft'un popüler oyunu Indiana Jones and the Great Circle, Steam üzerinde 42.99 dolar fiyatla satılıyor. Günümüz dolar kuruyla bu oyunu ₺1.759,05 ödeyerek oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.