MachineGames tarafından geliştirilen Indiana Jones and the Great Circle ile unutulmaz bir maceraya atılın. Indiana Jones'u şimdi indirin ve efsanevi hazineyi keşfedin!

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Indiana Jones and the Great Circle, MachineGames tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan aksiyon-macera türünde bir oyundur. Sinema dünyasının efsanevi karakteri Indiana Jones’un yepyeni bir macerasını oyunseverlerle buluşturan bu yapım hem serinin hayranlarını hem de aksiyon dolu macera oyunlarını sevenler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Oyunun hikayesi, Indiana Jones'un dünyanın dört bir yanına yayılan antik bir hazineyi arayışını konu alıyor. Efsanevi arkeolog bu tehlikeli yolculuğunda eski uygarlıkların gizemlerini çözerken aynı zamanda acımasız düşmanlarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Oyuncular hem fiziksel hem de zihinsel yeteneklerini kullanarak bulmacaları çözüp, tuzaklardan kaçacak ve en zorlayıcı zindanları keşfedecekler.

Indiana Jones and the Great Circle, serinin ikonik unsurlarını modern oyun mekanikleriyle birleştiriyor. Oyuncular Indiana Jones'un meşhur kırbacını kullanarak engelleri aşabilecek, düşmanları alt edebilecek ve zorlu bulmacaları çözebilecekler. Oyunun sinematik anlatımı, yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle desteklenerek oyuncuları tam anlamıyla bir Indiana Jones filmi atmosferine sokuyor.

FPS oyunu olması her ne kadar çokça eleştirilse de bakalım isminin hakkını veren bir oyun olabilecek mi?

Indiana Jones and the Great Circle İndir

Indiana Jones and the Great Circle indirilmeye 9 Aralık 2024 tarihinde açılacak. Efsanevi bir hazine avına katılın ve tarihin derinliklerine yolculuk yapın!

Indiana Jones and the Great Circle Sistem Gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7 @ 3.3GHz veya daha iyisi, AMD Ryzen 5 @ 3.1Ghz veya daha iyisi

: Intel Core i7 @ 3.3GHz veya daha iyisi, AMD Ryzen 5 @ 3.1Ghz veya daha iyisi Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : nVidia Geforce RTX 2060 8 GiB, AMD Radeon RX 6600 8 GiB

: nVidia Geforce RTX 2060 8 GiB, AMD Radeon RX 6600 8 GiB Ek Notlar: SSD gerekli















