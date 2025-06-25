En Güçlü İşlemciye Sahip OnePlus 15T'nin Özellikleri Sızdırıldı

Nisan ayında tanıtılan OnePlus 13T'nin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte OnePlus 15T'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok güçlü işlemciye ve devasa batarya kapasitesine sahip olacak.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre OnePlus 15T'de Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. OnePlus 13 ve OnePlus 13T'de iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip 15T'nin 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı öne sürüldü. 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip 13T'nin 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

15T'nin 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu sayede telefon uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymayacak. Telefonda ekran altı parmak izi sensörüne sahip olması da bekleniyor.

Yeni telefona dair bir görsel de paylaşıldı. Bu görsel, telefonun ön ve arka yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Görseleye göre 15T, 13T'den biraz farklı bir tasarım ile gelecek.