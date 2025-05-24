Kendinden Kontrolcü Düğmeli Oyun Canavarı Telefonun Çıkış Tarihi Belli Oldu

Infinix'in oyunculara yönelik olarak tasarlandığı GT 30 Pro modelinin piyasaya çıkmasına çok az vakit kaldı. Bu telefonun oldukça akıcı bir ekranı var ve kamerasından işlemcisine kadar oldukça güçlü bir donanıma sahip. Kendisinden önce gelen GT 20 Pro'nun yerini alacak olan bu telefon Hindistan'da 3 Haziran tarihinde çıkacak.

Bu performans canavarı telefonun teknik özelliklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Infinix GT 30 Pro Özellikleri

MediaTek Dimensity 8350 Ultimate işlemcisine sahip GT 30 Pro'da 144Hz yenileme hızına sahip 1.5K AMOLED ekran bulunuyor. Ekranın boyutu ise 6.78 inç. Kutusundan Android 15 işletim sistemiyle birlikte geliyor ve iki yıl boyunca Android güncellemeleri alacak bir telefon olarak öne çıkıyor.

Ekranın sağlamlığını Gorilla Glass 7i sağlıyor. 4500 nit'e kadar parlaklık sunarak güneşli alanlarda bile ekranı görmenizi sağlıyor.

Performansta olduğu kadar kamerasında da iddialı olan GT 30 Pro'nun 108 MP ana sensör (f/1.89) kamerası bulunuyor. 2.2 diyaframlı 8 MP ultra geniş açı donanımı ve çift LED flaş bu sisteme eşlik ediyor. Selfie kamerası ise 13 MP, f/2.2 diyaframlı.

GT 30 Pro'da 8 GB veya 12 GB'lik LPDDR5X RAM seçenekleri mevcut. Cihaz üç yıl boyunca güvenlik yaması alacağını garantiledi. Renk seçenekleri arasında 10 farklı LED ışık moduyla gelen Dark Flare ve sade tasarımıyla Blade White yer alıyor.

Infinix'te Bir İlk: Omuz Tetik Tuşları

Bu telefon oyunculara yönelik olduğundan Infinix özel bir dokunuşla omuz tetik tuşlarını eklemiş ve telefonu hafif tutmuş. Telefonun ağırlığı Dark Flare modelinde 189 gram, Blade White modelinde ise 188 gram olarak tasarlanmış. Omuz tetikleri ise 520Hz ve cihazın sunduğu 120 FPS ile uyumlu çalışıyor.

Fiyat bilgisi lansman günü açıklanacak.